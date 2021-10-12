فطائر بالبطاطس والجبن بطريقة سهلة وبعجينة قطنية وبحشوة مميزة ولذيذة

فطائر بالبطاطس والجبن ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة الغداء أو العشاء، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم أيضاً، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر بالبطاطس والجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر بالبطاطس والجبن

تتكون فطائر بالبطاطس والجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب ونصف حليب سائل.

بيضة وبياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

4 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشو

5 حبات بطاطس مسلوقة.

50 جم زبدة.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

150 جم جبنة شيدر مبشورة ناعم.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

مقادير خليط التغطية

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة خل أبيض.

سمسم ني.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر بالبطاطس والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه الحليب والبيض والسكر والخميرة الفورية والخل والزيت، ثم نخلطهم جيداً بالعجانة، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نعجن جيداً بالعجانة (ومن الممكن باليد أيضاً) حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مرشوش بالدقيق، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر.

تحضير الحشو

بعد ذلك نضع البطاطس المسلوقة في وعاء، ثم نهرسه جيداً وهو ساخن.

ثم نضيف إليه الزبدة والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والبقدونس المفروم ناعم والجبنة الشيدر المبشورة ناعم، ثم نخلطهم جيداً حتى تصبح خلطة البطاطس ناعمة مثل العجينة.

ثم نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغطيهم ونتركهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق.

ثم نكور خلطة البطاطس إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم بحجم كرات العجين.

ثم نفرد كل كرة من العجين بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نضع في المنتصف كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة وكرة من خلطة البطاطس، ثم نغلق العجينة جيداً ونكورها مرة ثانية، ثم نفردها قليلاً باليد.

بعد ذلك نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها ورقة زبدة أو ندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الفطائر ونغطيهم، ثم نتركهم يرتاحوا لمدة نصف ساعة.

تحضير خليط التغطية