اقوى خلطات لتبيض الوجه بسرعه في اسبوع واحد

اقوي وصفة لتبييض الوجه بسرعة فائقة، كما نعلم أن تعتبر البشرة الداكنة والباهتة من أكبر المشاكل التي قد تواجهها النساء ويرجع ذلك لعدة عوامل مثل التعرض كثيراً الاشعة الشمس الضارة بجانب التلوث البيئي الإجهاد ايضا.

فتحلم كل فتاة وسيدة ببشرة نضرة خالية من العيوب فتبدأ من هنا الاتجاه لشراء مستحضرات تفتيح البشرة المتوفرة في الاسواق التي قد تضر البشرة أكثر بكثير من نفعها كونها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة، ومن هذا المنطلق نود اليوم بتقديم لكل زوار موقع ثقفني الكرام وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة سريعا.

وصفه طبيعيه لتفتيح البشره

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة مع الكركم، للكركم العديد من الفوائدة التي يجهلها الكثيرين ومن تلك الفوائد البشرة، فقط خذي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم وأضفي إليه بعض من عصير الليمون، وامزجيهم جيدا حتي تصبح لديكي عجينة لينة وضعيها على وجهك وتوزع بشكل متساوي وتترك لمدة ساعة حتي تجف ثم اشطفي وجهك بالماء.

وصفة العسل الابيض لتفتيح البشرة

يعتبر العسل الابيض من أكثر الوصفات الفعالة في تبييض الوجه والجلد عموما، حضري ملعقة من العسل، ويمكنك إضافة الكركم أو الحليب إليها أيضًا، وتمزج جميع المكونات معا ثم اغمسي قطعة قطنية نظيفة وضعي قناع العسل على وجهك بالكامل باستخدام القطنة، ويترك حتي يجف لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، تكرر تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع لنتيجه مبهره.

كما يمكن استخدام العسل ايضا مع عصير الليمون وماء الورد الذي لديه عدة فوائد تجميلية، حيث يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة وزيادة حيويتها واشراقها، فقط ضعي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع قطرات من عصير الليمون مع ملعقة من العسل الابيض واتبع نفس ذات الخطوات.

وصفة فعالة لتفتيح البشرة عدة درجات

وصفة لتبييض البشرة هذا ما تبحث عنه اغلبية الفتيات او السيدات ولذلك سنقوم بتحديث المقال بوصفة جديد اخري ستحقق لكي النتيجة المطلوبة في تفتيح الوجه.

فقط عن طريق استخدمي حبة واحدة من الطماطم مع ملعقة صغيرة من السكر مع ملعقة من العسل، ثم تخلط جميع المكونات معا وتوزع على الوجه وتترك لمدة 5 دقائق ثم يشطف الوجه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل اسبوع.