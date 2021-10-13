طريقة كيكه إسفنجية هشه بمقادير ناجحة 100% لجميع المناسبات في 5 دقائق فقط

طريقة كيكه بسيط حيث لا تحتاج إلى عدد كبير من المكونات حيث يتم تحضيره في أي وقت من الأوقات. الأكثر شعبية هو الخليط هي كيكة بسيطة التحضير. يعد تحضيره غير المعقد مثاليًا أيضًا للمبتدئين. حيث يتم خلط جميع المكونات في وعاء واحد فقط. يجب أن تكون المكونات في درجة حرارة الغرفة ويجب تقليب العجين جيدًا حتى تحصل على القوام الأمثل.

طريقة كيكه

لتحضير خليط الكيك السهل والبسيط لن تحتاجي الى مكونات كثيرة حيث جميع مكونات هذه الكيك خصوصا متوفرة دائما في المنزل، كل ما عليكى أحضارة هو:

250 جرام زبدة أو سمن

250 جرام سكر

4 بيضات

500 جرام طحين

كيس من مسحوق الخبز

1/8 لتر حليب

أولا لمزيج الخليط، اخفقي الزبدة الطرية أو السمن النباتي والسكر بمضرب الخلاط اليدوي لمدة 10 دقائق حتى يذوب السكر.

ثانيا: أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر إلى الخليط وقلبي لمدة نصف دقيقة تقريبًا حتى تمتزج جميع مكونات خليط الكيك جيدًا.

ثالثا: اخلطي الدقيق والبيكنج باودر وأضيفيهم إلى خليط الكيك بالتناوب مع الحليب.

ثم قلّبي المزيج لفترة وجيزة حتى لا تصبح الكعكة قاسية.

ثم ضعي الكيك في مقلاة مدهونة بالزبدة مع رش الدقيق وضعيها في فرن مسخن مسبقًا (الموقد الكهربائي: 175 درجة مئوية / مروحة: 150 درجة مئوية / الغاز: المستوى 2) لمدة 60 دقيقة تقريبًا.

ثم أخرجي الكعكة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق ثم أخرجيها أخيرًا من الصنية.

ومن الممكن أن ترش السكر البودرة في النهاية.

يمكن تزيين الكيك بسهولة وتنويعه مرارًا وتكرارًا.

على سبيل المثال: يمكنك تجربة المكسرات أو جوز الهند المجفف أو الزبيب أو بذور الخشخاش أو الكاكاو.

خطوات تحضير الكيكطريقة عمل عجينة الكيكلضمان نجاح الكيك

مع عينة الطهي، على سبيل المثال باستخدام ما يسمى اختبار العصا، يمكنك معرفة ما إذا كانت الكعكة قد نضجت أم لا. وللقيام بذلك، اخترق وسط الكعكة بعصا خشبية: إذا كان لا يزال هناك عجين ملتصق به بعد سحبه للخارج، فإن الكعكة ليست جاهزة بعد. من ناحية أخرى، إذا كانت العصا جافة، تكون الكعكة قد نضجت ويمكنك إخراجها من الفرن.