بيتزا المقلاة بدون خميرة سهلة وسريعة وبدون فرن

تعد بيتزا المقلاة بدون خميرة ، من أسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها فهي لا تأخذ الكثير من الوقت تأخذ حوالي عشر دقائق في تحضيرها، وهي تعرف أيضاً ببيتزا الطاسة أو البيتزا السريعة لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها، وأيضاً لا تحتاج إلي الخميرة أثناء تحضير العجينة مثل غيرها من أنواع البيتزا الآخرى، يتم حشوها بالحشوات المتوفرة لدينا أو التي نرغب بها، ومكوناتها من أسهل ما يكون ولا يخلو منزل منها، فالكثير منا يحتاج لعمل وجبات سريعة لا تحتاج إلي وقت أو تعب وتعطي أيضاً نفس المذاق اللذيذ والشهي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بيتزا المقلاة بدون خميرة وفي وقت قصير جداً.

مكونات عمل بيتزا المقلاة بدون خميرة

تتكون البيتزا السريعة أو بيتزا الطاسة من المكونات الآتية:ـ

كوب وربع من الدقيق المتعدد الاستعمالات.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الملح.

للوجه

صلصة طماطم.

جبنة موتزاريلا

شرائح زيتون .

طريقة التحضير

خطوات تحضير بيتزا المقلاة بدون خميرة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

نستخدم طبق كبير ونضع به الدقيق مع رشة من الملح ونصف ملعقة من البيكنج صودا وملعقة من البيكنج بودر ونقلب المكونات معاً. ثم نضع الزبادي في طبق ونضيف إليه ملعقة من زيت الزيتون، نضيف الزبادي إلي خليط المكونات الجافة ونخلط المكونات معاً حتي تتكون لدينا عجينة. نقوم بتقسيم العجينة إلي جزئيين ثم نقوم بفرد كل جزء على سطح مرشرش بالدقيق بسمك رقيق.

طريقة التسوية

يتم تسوية البيتزا بالطريقة الآتية:ـ