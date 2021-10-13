 طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة والبسطرمة بالعجينة الهشة القطنية لازم تعمليها

طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة بالعجينة الهشة القطنية، تعتبر طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة من أهم المواضيع، التي تشغل الكثير من السيدات، حيث تعتبر فطائر اللحمة المفرومة من أشهى الأكلات، التي تجدها منتشرة بشكل واسع في دول العالم، كما أن اللحمة تعد من أهم المصادر للبروتين، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير. طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة بالعجينة القطنية وتصلح لجميع أنواع المعجنات . مكونات عمل فطائر باللحمة المفرومة ملعقة من السكر.

أربعة ملاعق من الدقيق.

كوبان من البقدونس.

كيلو ونصف من اللحم المفروم.

طماطم تقطع على هيئة دوائر.

نصف كيلو من جبنه الموزاريلا.

ملعقتان من الملح مع الفلفل.

كوبان من الزيت.

بصلة كبيرة تقطع إلى قطع صغيرة.

حبة من الثوم مع هرسه بشكل ناعم. مكونات عمل فطائر باللحمة المفرومة طريقة تحضير فطائر باللحمة المفرومة يتم وضع الدقيق، مع السكر مع اللحم، مع الملح وتقليبهم بشكل جيد حتى تمام التجانس.

يترك الخليط لمدة حوالي نصف ساعة من أجل أن يتماسك الخليط.

يحضر وعاء مع دهنه بزيت، ويخلط اللحم مع الجبنة، مع إضافة الطماطم إليها.

يتم فرد العجينة في صينية مع وضع اللحم عليها ويتم وضعها في الفرن، مع تركه في درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج. طريقة تحضير فطائر باللحمة المفرومة وصفة لعمل فطائر اللحمة بالبسطرمة وصفة لعمل فطائر اللحمة بالبسطرمة قد يحب الكثير من الأطفال البسطرمة والآن سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل فطائر اللحمة بالبسطرمة . مكونات عمل فطائر اللحمة بالبسطرمة 3 أكواب من الدقيق .

كمية كبيرة من البسطرمة.

كوبان من الزيت.

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقتان من الملح مع الفلفل.

قطعة كبيرة من الجبنة الرومي.

وعاء من البلاستيك. مكونات عمل فطائر اللحمة بالبسطرمة طريقة تحضير فطائر اللحمة بالبسطرمة تخلط كل المكونات مع بعضهم، ثم يتم ترك الخليط لمدة ساعة حتى يتماسك.

تقسم الفطيرة على هيئة دوائر، ثم توضع بالزيت.

يتم حشو الفطيرة باللحمة المفرومة، بالإضافة إلى البسطرمة.

المفرومة، بالإضافة إلى البسطرمة. من الممكن أن تضيف الجبنة الرومي من أجل إضافة نكهة أفضل للفطائر.

توضع الفطائر بالفرن لمدة حوالي ساعة.

يتم وضع الفطائر على بعض المناديل من أجل أن تضفي اي مادة دهنية على الفطائر. طريقة تحضير فطائر اللحمة بالبسطرمة الوسوم

طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة بالعجينة الهشة القطنية، تعتبر طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة من أهم المواضيع، التي تشغل الكثير من السيدات، حيث تعتبر فطائر اللحمة المفرومة من أشهى الأكلات، التي تجدها منتشرة بشكل واسع في دول العالم، كما أن اللحمة تعد من أهم المصادر للبروتين، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير. طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة بالعجينة القطنية وتصلح لجميع أنواع المعجنات . مكونات عمل فطائر باللحمة المفرومة ملعقة من السكر.

أربعة ملاعق من الدقيق.

كوبان من البقدونس.

كيلو ونصف من اللحم المفروم.

طماطم تقطع على هيئة دوائر.

نصف كيلو من جبنه الموزاريلا.

ملعقتان من الملح مع الفلفل.

كوبان من الزيت.

بصلة كبيرة تقطع إلى قطع صغيرة.

حبة من الثوم مع هرسه بشكل ناعم. مكونات عمل فطائر باللحمة المفرومة طريقة تحضير فطائر باللحمة المفرومة يتم وضع الدقيق، مع السكر مع اللحم، مع الملح وتقليبهم بشكل جيد حتى تمام التجانس.

يترك الخليط لمدة حوالي نصف ساعة من أجل أن يتماسك الخليط.

يحضر وعاء مع دهنه بزيت، ويخلط اللحم مع الجبنة، مع إضافة الطماطم إليها.

يتم فرد العجينة في صينية مع وضع اللحم عليها ويتم وضعها في الفرن، مع تركه في درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج. طريقة تحضير فطائر باللحمة المفرومة وصفة لعمل فطائر اللحمة بالبسطرمة وصفة لعمل فطائر اللحمة بالبسطرمة قد يحب الكثير من الأطفال البسطرمة والآن سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل فطائر اللحمة بالبسطرمة . مكونات عمل فطائر اللحمة بالبسطرمة 3 أكواب من الدقيق .

كمية كبيرة من البسطرمة.

كوبان من الزيت.

كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقتان من الملح مع الفلفل.

قطعة كبيرة من الجبنة الرومي.

وعاء من البلاستيك. مكونات عمل فطائر اللحمة بالبسطرمة طريقة تحضير فطائر اللحمة بالبسطرمة تخلط كل المكونات مع بعضهم، ثم يتم ترك الخليط لمدة ساعة حتى يتماسك.

تقسم الفطيرة على هيئة دوائر، ثم توضع بالزيت.

يتم حشو الفطيرة باللحمة المفرومة، بالإضافة إلى البسطرمة.

المفرومة، بالإضافة إلى البسطرمة. من الممكن أن تضيف الجبنة الرومي من أجل إضافة نكهة أفضل للفطائر.

توضع الفطائر بالفرن لمدة حوالي ساعة.

يتم وضع الفطائر على بعض المناديل من أجل أن تضفي اي مادة دهنية على الفطائر. طريقة تحضير فطائر اللحمة بالبسطرمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة والبسطرمة بالعجينة الهشة القطنية لازم تعمليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.