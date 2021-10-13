أفضل طرق استخدام الكركدية لعلاج مشاكل الشعر

يعرف نبات الكركديه بفوائده الصحية الكبيرة، فهو غني بالأحماض الأمينية وفيتامين أ وفيتامين ج وأحماض ألفا هيدروكسيل، ولذلك يستخدم في الطب الهندي منذ القدم لعلاج بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم.

فوائد الكركديه للشعر

أن الكركديه يستخدم لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، وذلك لأن المواد الفعالة فيه تمنح الشعر نعومة ولمعان كالحرير، كما أنه يساعد في إطالة الشعر.

فالكركديه يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية، وتنتج هذه الأحماض الأمينية نوعًا خاصًا من البروتين الهيكلي يسمى الكيراتين.

والكيراتين يربط الشعر ويجعله أقل عرضة للتكسر، كما أنه يعزز السماكة الإجمالية لخيوط الشعر ويجعل الشعر أكثر قابلية للتصفيف والتحكم، لذلك ، بدلاً من اللجوء إلى علاجات الكيراتين باهظة الثمن التي تضر بالشعر، يمكنك البدء في استخدام الكركديه على شعرك.

قناع الكركديه لشعر طويل

هذا القناع يساعد في إطالة شعرك بسرعة وجعله ناعم وصحي.

احضري 8 أوراق من الكركديه، و1 كوب من زيت جوز الهند، واضربيهم جيدًا حتى يمتزجوا

سخني هذا الزيت على النار لبضع دقائق.

ثم اتركيه حتى يصبح فاتر.

وخذي منه ملعقتين أو ثلاثة ملاعق حسب طول شعرك.

ابدأي في تدليك شعرك بهذا الزيت لمدة 5 دقائق تقريبًا.

وتأكدي من وصول المزيج حتى أطراف الشعر.

اتركي الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ثم قومي بغسله.

يمكنك وضع باقي الزيت في زجاجة نظيفة واستخدامه لاحقًا.

قناع الكركديه لشعر قوي

إذا كنت تريدين الحصول على شعر طويل وقوي يمكنك أن تجربي تلك الوصفة.

احضري 3-4 أوراق من الكركديه، و4 ملاعق كبيرة من الزبادي، واطحنيهم في الخلاط جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ادهني شعرك بهذا المزيج ودلكي فروة رأسك جيدًا حتى تغطي شعرك بالكامل.

اتركي شعرك لمدة ساعة، ومن الأفضل أن تغطيه بطاقية حمام حتى يمتص شعرك المزيج وتحققي أقصى استفادة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو.

شامبو الكركديه

يمكنك صنع شامبو لغسل شعرك باستخدام الكركديه، فقط قوميبغلي كمية من الكركديه، وامزجيها مع كمية من دقيق الحمص.

ثم استخدمي هذا المزيج لغسل شعرك بدلًا من الشامبو العادي.

قناع الكركديه المضاد لقشرة الشعر

يمكنك الاستفادة من الفوائد العظيمة للحلبة واللبن الرائب، وعمل قناع لعلاج الشعر، باستخدام الخطوات التالية: