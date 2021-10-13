اسرار طريقة عمل الدونتس المخبوز الهش واللذيذ والطري مثل الجاهزة بمكونات اقتصادية جدًا

تعد حلوى الدونتس من أجدد الحلويات التي ظهرت حديثًا ونالت إعجاب وعشق الجميع فأصبحت من أهم الحلويات التي يطلبها جميع أفراد الأسرة و لذلك يتناولونها بشكل مستمر سواء في المطاعم أو المحلات وهذا بسبب لذتها التي لا توصف، ولكن بعض الأمهات قد يعانون من تحضير الدونتس من المنزل لهذا يبحثون عن الطريقة الصحيحة لتحضير حلوى الدونتس المخبوزة بحشوة الشوكولاتة والمربي، كما يمكن للأطفال تناولها كوجبة مدرسية فهي من الحلويات المغذية جدًا واللذيذة.

سنقدم لكم مكونات تحضير الدونتس المخبوز، والمكونات هي:

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتين خميرة فورية.

كوب ونصف من الحليب.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

صفار بيضة.

معلقة كبيرة من الفانيليا.

مكونات الحشوة والغلاف الخارجي:

ملعقتين من الزبدة.

ربع كوب من الزبدة.

شوكولاتة سائحة، مربي، كاستر.

بعد أن عرفنا مكونات عمل الدونتس المخبوز وشاهدنا القيمة الغذائية التي يحتوي عليها الدونتس من البيض والحليب الذي يقوي العظام وينشط العقل، فهي تجميع كافة القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، لذلك ننصح جميع الأمهات بتحضير الدونتس لكي يتغذى ابنائهم وتستطيعون تحضير الدونتس المخبوز من المنزل بالخطوات التالية:

أولاً نقوم بأحضار وعاء كبير ونضع بداخله كوب من الدقيق المنخول وربع معلقة الملح والخميرة الفورية وتقليب المكونات الجافة.

ثم نقوم بإضافة الحليب والسكر بالتدريج مع الاستمرار في التقليب لكي لا تحدث تكتلات في العجينة.

نضيف صفار البيضة والزبدة ويفضل تكون ساخنة قليلاً وإضافة ملعقة الفانيليا مع التقليب بالمضرب اليدوي.

يترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم نضيف عليها كوب ونصف الدقيق المتبقين.

يخلط المكونات بشكل جيد.

نستمر في العجن لمدة 10 دقائق، وتترك حتى يتم التخمير لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بفرد العجينة وتقطيعها بشكل دائري ونضعها على صينية التجهيز.

ثم تضع داخل الفرن بحيث تكون درجة الحرارة 180 درجة.

تترك حتي تنضج، ثم نقوم باخراجها من الفرن وتركها قليلًا حتى تبرد.

نقوم بتسخين معلقتين الزبدة ونضع قطع الدونتس في الزبدة ومن ثم في السكر.

ويمكن أن نقوم بحشو قطع الدونتس بالشيكولاتة والمربى من خلال تدخال القمع في منتصف قطعة الدونتس وحشوها.

وهكذا تحصلين على افضل دونتس مخبوز من المنزل بمكونات سهلة جداً.