خبز الصمون التركى بدون بيض ولا زبدة

يعتبر خبز الصمون التركى واحد من أنواع الخبز المختلفة التى يقدمها المطبخ التركي، وهو من أنواع الخبز التى تستخدم فى عمل الساندويتشات المتنوعة، ويتميز بطعمه اللذيذ الذى يجعله محبوب من الصغار والكبار، كما أنه يمد الجسم بالسعرات الحرارية التى تعطيه الطاقة اللازمة لبناء الجسم، وسوف نتعرف معا على مقاديره وكيفية عمله فى المنزل بطريقة بسيطة ومكونات غير مكلفة إطلاقاً، وذلك لضمان الحصول على خبز صحى ومفيد ومغذي يصلح لعمل ساندويتش للمدرسة وكمان كوجبة خفيفة للعشاء، يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بحشوات مختلفة ومتنوعة سواء من اللحوم أو الأجبان المختلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة تحضير خبز الصمون التركى بدون بيض ولازبدة بالتفصيل. مقادير خبز الصمون التركى مقادير خبز الصمون التركى يحتوى خبز الصمون التركى على مقادير بسيطة جداً وغير مكلفة وهى كمايلي: ٢ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٣١/٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز الصمون التركى سهلة جداً ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن أو فى وعاء العجان ونضع به كوبين الماء الدافئ. ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نضيف عليهم ٣ أكواب ونصف من الدقيق أو أكثر بعد العجن نشوف اذا كانت العجينة محتاجة دقيق تانى ولا لأ. نضع عليهم ملعقة الملح الصغيرة ونبدأ بالعجن سواء بالعجان أو باليد. نستمر فى العجن كويس جداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ذات ملمس ناعم. ثم نحضر بولة عميقة ونرشها بالدقيق ونضع بها العجينة ونرش عليها شوية دقيق التى على الوش. نغطيها بكيس من البلاستيك ونضعها فى مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر. بعد أن تختمر العجينة نرش السطح إللى هنشتغل عليه بالدقيق ونضع العجينة. نقسم العجينة إلى ١٠ قطع أو أقل حسب الرغبة. نشكلهم كور ونرش عليهم شوية دقيق ونغطيهم. نأخذ قطعة من العجين ونفردها قليلا ونفلها الى الداخل ونقفلها كويس ونقلبها حتى يصبح شكله مناسب. نكمل تشكيل باقى كمية العجين وبعدين نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة ونرص عليها الخبز . نغطيه ونتركه حتى يتضاعف حجمه. بعد ذلك نرش على الوجه شوية دقيق حسب الرغبة. نشكل خط من الجانب بسكين حادة فى الخبز. ندخله الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ٢٥ دقيقة. نرش الفرن بالماء القليل للحصول على البخار. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها وبالف هنا وشفا. الوسوم

يعتبر خبز الصمون التركى واحد من أنواع الخبز المختلفة التى يقدمها المطبخ التركي، وهو من أنواع الخبز التى تستخدم فى عمل الساندويتشات المتنوعة، ويتميز بطعمه اللذيذ الذى يجعله محبوب من الصغار والكبار، كما أنه يمد الجسم بالسعرات الحرارية التى تعطيه الطاقة اللازمة لبناء الجسم، وسوف نتعرف معا على مقاديره وكيفية عمله فى المنزل بطريقة بسيطة ومكونات غير مكلفة إطلاقاً، وذلك لضمان الحصول على خبز صحى ومفيد ومغذي يصلح لعمل ساندويتش للمدرسة وكمان كوجبة خفيفة للعشاء، يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بحشوات مختلفة ومتنوعة سواء من اللحوم أو الأجبان المختلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة تحضير خبز الصمون التركى بدون بيض ولازبدة بالتفصيل. مقادير خبز الصمون التركى مقادير خبز الصمون التركى يحتوى خبز الصمون التركى على مقادير بسيطة جداً وغير مكلفة وهى كمايلي: ٢ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٣١/٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز الصمون التركى سهلة جداً ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن أو فى وعاء العجان ونضع به كوبين الماء الدافئ. ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نضيف عليهم ٣ أكواب ونصف من الدقيق أو أكثر بعد العجن نشوف اذا كانت العجينة محتاجة دقيق تانى ولا لأ. نضع عليهم ملعقة الملح الصغيرة ونبدأ بالعجن سواء بالعجان أو باليد. نستمر فى العجن كويس جداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ذات ملمس ناعم. ثم نحضر بولة عميقة ونرشها بالدقيق ونضع بها العجينة ونرش عليها شوية دقيق التى على الوش. نغطيها بكيس من البلاستيك ونضعها فى مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر. بعد أن تختمر العجينة نرش السطح إللى هنشتغل عليه بالدقيق ونضع العجينة. نقسم العجينة إلى ١٠ قطع أو أقل حسب الرغبة. نشكلهم كور ونرش عليهم شوية دقيق ونغطيهم. نأخذ قطعة من العجين ونفردها قليلا ونفلها الى الداخل ونقفلها كويس ونقلبها حتى يصبح شكله مناسب. نكمل تشكيل باقى كمية العجين وبعدين نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة ونرص عليها الخبز . نغطيه ونتركه حتى يتضاعف حجمه. بعد ذلك نرش على الوجه شوية دقيق حسب الرغبة. نشكل خط من الجانب بسكين حادة فى الخبز. ندخله الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ٢٥ دقيقة. نرش الفرن بالماء القليل للحصول على البخار. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها وبالف هنا وشفا.

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