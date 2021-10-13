خلطة كوري مذهلة لصبغ الشيب العنيد طبيعي البديل الأمثل للصبغات الكيميائية

التخلص من الشعر الأبيض بوصفات منزلية، الشعر أحد علامات الجمال عند كل من الرجل والمرأة، وعند ظهور الشعر الأبيض الذي قد يسبب الحرج وعدم الرغبة في استخدام الصبغات الكيميائية تجد أن الوصفات المنزلية هي البديل الأمثل.

صبغ الشعر الأبيض باستخدام قشور البطاطا

الطريقة

نحتاج في هذه الوصفة قشور نصف كيلو من البطاطا نضع هذه القشور في الماء ثم يوضع على النار حتى يغلي.

حين يبرد الخليط الذي نقوم بتحضيره قم بتصفية السائل ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من زيت الصندل لإعطاؤه رائحة مميزة.

يتم غسل الشعر بمغلي قشور البطاطا يوميا للتخلص من الشعر الأبيض.

استخدام الشاي الأسود والشاي والأعشاب لصبغة الشعر

الطريقة

نقوم بغلى أوراق الشاي في كمية مناسبة من الماء ثم نتر هذا الخليط حتى يبرد.

يستخدم مغلي الشاي على الشعر لإعطاؤه لون أسود.

ويمكن استبدال أوراق الشاي في هذه الوصفة بالأعشاب الطبيعية حيث نحضر شاي الأعشاب بغلي الأوراق في الماء وتركها حتى تبرد و تتخمر ثم نغسل الشعر به للتخلص من الشعر الأبيض.

كما يمكن أيضا استخدام عجينة من الأعشاب التي تم غليها للإستفادة القصوى منها بوضعها على فروة الرأس وتغطية الشعر بفوطة مبللة بالماء حتى يستفاد من الأعشاب والزيوت الموجودة بها.

صبغة الحناء للعناية بالشعر والتخلص من الشعر الأبيض

الطريقة

الحناء من النباتات المفيدة جدا للشعر قومي بتحضير معجون الحناء مع الشاي المغلي ويمكن أيضا إستخدام قشر الرمان في هذه الوصفة بالإضافة إلى القليل من الخل.

تقلب المكونات جيدا وتوضع على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر.

يمكن استخدام كل من خليط الحناء و الخل والحصول على شعر مائل للون الأحمر بإضافة ملعقتين من الخل وزيت الزيتون إلى الحناء.

وصفات لصبغ الشعر الابيض

كمان نعلم عند ظهور الشعر الابيض يشعر المرء بالاحراج الشديد سواء الرجال او النساء وقد يلجأ الكثير لشراء الصبغات التي تضر اكثر من النفع، لذلك الوصفات الطبيعية تعد افضل سبيل، ومع صبغة البنجر الذي لديه قدرة في اخفاء الشيب ستلاحظين الفرق بنفسك، فقط احضري قطع من البنجر مع ثلاث أكواب من الماء ويرفع على النار ثم يترك حتي يغلي لمدة دقائق، ثم يترك على جانب ليبردا قليلا.

ثم اقسمي شعرك على نصفين ويوزع ماء البنجر على نصفي الشعر ويترك لمدة ساعتين قبل أن يشطف بالماء البارد.