خلطه سوريا قنبلة تبيض الوجه واليدين في يومين فقط اسرع وصفة للتبيض

وصفات سريعة للتخلص من إسمرار الوجه واليدين، يعد الاسمرار والبقع الداكنة، من المشاكل الكبرى التي تواجه الأفراد، وتعرضه للإحراج الدائم، فكل شخص يرغب أن يكون ذو بشرة فاتحة وأيدي ناعمة خالية من الإسمرار الذي يشوه جمالها.

يمكننا التخلص من الاسمرار الشديد الذي يظهر على اليدين والوجه من خلال اتباع وصفات طبيعية مجربة يكون لها الأثر الفعال على إزالة الجلد الميت وتنظيف البشرة وتبييضها.

سنقدم لكم في هذا المقال وصفات مدهشة تابعي سيدتي استخدامها وستحصل على بياض طبيعي.

خلطة لتبيض الوجه سريعة

وصفة عسل للتخلص من البقع الداكنة:

من المعروف أن العسل أحد العناصر الطبيعية المفيدة بشكل عام سواء كان للصحة أو للجلد، حيث أنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات، ونظرا لأهمية العسل للبشرة تم إدخال العسل في كثير من منتجات التجميل، واليوم نقدم لكم الوصفات الطبيعية التي أحدثت نتيجة كبيرة في تجميل البشرة بإستخدام العسل.

مكونات الوصفة:

● عسل نحل.

● عصير ليمون.

● حليب.

امزجي واحد ملعقة من العسل مع ملعقة من عصير الليمون، وضيفي إليهم مقدار نصف ملعقة من زيت اللوز، ويخلط جيدا.

ادهني وجهك ويديكي الخليط، ودلكي جيدا، واتركيه مدة عشرة دقائق.

قومي بشطف وجهك ويديكي بالماء الفاتر جيدا.

داومي على تكرار الوصفة يوميا وستحصلين على بياض مذهل للوجه واليدين.

وصفة البرتقال والكركم للحصول على وجه ويدين ناصعة البياض:

عصير البرتقال من العناصر المفيدة للجلد والسيرة، والذي يمنح البشرة تفتيح مثالي إذا تم خلطه بالكرم المطحون.

طريقة استخدام الوصفة:

اخلطي سيدتي مقدار 2 ملعقة من عصير البرتقال، وضيفي إليهم قليل من الكركم، اخلطي المقدار جيدا.

دلكي البشرة واليدين والرقبة والقدمين بالخليط.

اتركي الوصفة إلى أن تجف.

أتركي الوصفة مدة 30 دقيقة.

اشطفي جيدا وكرري استخدام الوصفة بمعدل مرتين في الأسلوب.

وصفات لتفتيح الوجه ناجحة

مع وصفة قشر البرتقال التي اثبتت فعاليتها الايجابية على تفتيح البشرة عدة درجات ستحصلين على النتيجة المرغوبة في غضون ايام فقط من استعمالك لها.

فقط احضري كمية مناسبة من قشر البرتقال المجفف ويضاف اليه ملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم تمزج المكونات معا جيدا وابدئي في توزيع الخليط على كامل بشرتك والرقبة، يترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة ويغسل بعد ذلك بالماء الفاتر.