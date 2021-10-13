مقلقل اللحم السعودي من الأكلات المشهورة في المملكة العربية السعودية، ويتم تقديمها للضيوف في المناسبات والأعياد وخاصةً عيد الأضحى المبارك حيث يتم إعدادها بلحم الضأن أو أي نوع من اللحوم، وهى من الأكلات الغنية بالبروتين الحيواني حيث يشكل اللحم المكون الرئيسي بها، كما أنها وصفة سريعة التحضير لا تستغرق الكثير من الوقت حتى تنضج، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي بألذ طعم وأسهل طريقة.

مكونات مقلقل اللحم السعودي

يتميز المقلقل بقيمته الغدائية العالية فهو يمنح الجسم ما يحتاجه من العناصر الغذائية، ويتم إعداده بالمكونات التالية:-

نصف كيلو لحم.

ربع كوب زيت.

نصف كوب ماء مغلي

1 بصلة متوسطة مقطعة مكعبات.

3 فلفل رومي ( أخضر – أصفر -أحمر ).

1 فلفل حار.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة تحضير مقلقل اللحم السعودي

يتم تحضير مقلقل اللحم بطريقة سهلة وخطوات بسيطة وسريعة كالتالي:-

نقوم بغسل اللحم وتقطيعه مكعبات صغيرة ثم نضعه في مقلاة بها زيت على النار مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. ثم يتم إضافة نصف كوب ماء على اللحم، ثم نغطي المقلاة ونترك اللحم يغلي على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التقليب. عندما يجف الماء تماماً نضيف البصل المقطع وشرائح الفلفل الألوان مع التقليب، ثم نضيف الثوم المفروم والملح والفلفل والبابريكا. ثم يتم تغطية المقلاة مرة ثانية حتى ينضخ الخضار مع اللحم لمدة عشر دقائق. يتم تقديم مقلقل اللحم على طبق كبير ثم نضع سلطة المشاوي حول الطبق ونوزع عليها سلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة المشاوي

المكونات

بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

بقدونس مفروم.

1 حبة طماطم.

رشة سماق.

رشة ملح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع البصل والطماطم إلى شرائح رفيعة، ثم نضيف البقدونس المفروم مع إضافة رشة من الملح والسماق مع التقليب الجيد. ثم بذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم بجانب الأكلات المفضلة.

طريقة عمل سلطة الطحينة

الطحينة من المواد الغذائية المفيدة للجسم، ويمكننا إعداد سلطة الطحينة بالمكونات الآتية:-

كوب إلا ربع طحينة.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونات مع بعضها مع إضافة الماء عند الحاجة حتى نحصل على قوام متماسك. ثم يتم تقديم سلطة الطحينة بجانب الأكلات المفضلة.

طريقة عمل سلطة اللبن السعودية

سلطة اللبن من السلطات المغذية والمفيدة، كما تفيد مكوناتها الصحية المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن تحضيرها بالمكونات التالية:

نصف كوب لبن.

كوب زبادي.

حبتان جزر.

حبتان خيار.

ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة من النعناع.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير