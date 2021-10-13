الكشري المصري من الأكلات الشعبية المشهورة جداً في مصر، والتي تتمتع بمذاق ونكهة مميزة تجعله على قائمة المأكولات التي يكثر تقديمها في المطاعم والمحلات، وهو طبق مكون من الأرز والعدس الأسود وأنواع المكرونة بجانب صلصة الطماطم والبصل المقلي، ولذا يعتبر من الأكلات عالية القيمة الغذائية والمفيدة للجسم، وتحرص كثير من الأمهات على إعداده في المنزل حيث يقبل على تناوله كل أفراد الأسرة، وهو من الأكلات التي يتم تحضيرها بمكونات غير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الكشري المصري الأصلي بطعم أحلى من المحلات. مكونات الكشري المصري البصل المقلي ( بصلتين – ملعقة كبيرة دقيق -ملعقة كبيرة نشا ).

نصف كيلو أرز مصري.

ربع كيلو عدس.

ربع كيلو شعرية.

كوب من الحمص المسلوق.

ربع كيلو مكرونة صغيرة.

ربع كيلو مكرونة إسباجتي.

توابل ( ملح – فلفل أسود – كمون). مكونات الكشري المصري صلصة الكشري ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

3 أكواب عصير طماطم.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم المركز.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير قبل البدء في التحضير يجب نقع العدس في ماء ساخن لمدة ساعة، كما يجب نقع الحمص لمدة 12 ساعة قبل التسوية في ماء على النار بدون أي إضافات. نضيف ملعقة دقيق ونشا على شرائح البصل قبل القلي في زيت ساخن حتى نحصل على لون ذهبي. ثم نسلق المكرونة الصغيرة والمكرونة الإسباجتي في ماء ساخن مع ملعقة كبيرة ملح. ثم نصفي المكرونة ونضع عليها ملعقة زيت حتى لا تتماسك مع بعضها. نضع الشعرية مع قليل من الزيت في حلة على النار مع التقليب حتى تاخذ لون ذهبي، ثم نضع الأرز المغسول والعدس مع التقليب. ثم نضيف ملح وكمون وفلفل ثم نضع الماء الساخن، ثم نترك الأرز على نار هادئة حتى يتم النضج. نضيف ملعقة من معجون الطماطم المركز و3 أكواب من عصير الطماطم ثم رشة ملح وسكر. ثم نترك الخليط يغلي على النار حتى الحصول على القوام المناسب. يتم وضع طبقة من الأرز ثم المكرونة المسلوقة والصلصة في طبق التقديم، ثم إضافة الحمص المسلوق والبصل المقلي بألف صحة وعافية. طريقة عمل الدقة المصرية طريقة التحضير الدقة من أهم ما يتم تقديمه مع الكشري المصري، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتتم بالطريقة الآتية:- نخلط ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وملعقتين كبار من عصير الليمون، ونصف كوب خل أبيض، وكوب ماء ساخن مع التقليب الجيد.

ثم نضيف الكمون والملح والفلفل حسب الذوق مع التقليب الجيد، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

الكشري المصري من الأكلات الشعبية المشهورة جداً في مصر، والتي تتمتع بمذاق ونكهة مميزة تجعله على قائمة المأكولات التي يكثر تقديمها في المطاعم والمحلات، وهو طبق مكون من الأرز والعدس الأسود وأنواع المكرونة بجانب صلصة الطماطم والبصل المقلي، ولذا يعتبر من الأكلات عالية القيمة الغذائية والمفيدة للجسم، وتحرص كثير من الأمهات على إعداده في المنزل حيث يقبل على تناوله كل أفراد الأسرة، وهو من الأكلات التي يتم تحضيرها بمكونات غير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الكشري المصري الأصلي بطعم أحلى من المحلات. مكونات الكشري المصري البصل المقلي ( بصلتين – ملعقة كبيرة دقيق -ملعقة كبيرة نشا ).

نصف كيلو أرز مصري.

ربع كيلو عدس.

ربع كيلو شعرية.

كوب من الحمص المسلوق.

ربع كيلو مكرونة صغيرة.

ربع كيلو مكرونة إسباجتي.

توابل ( ملح – فلفل أسود – كمون). مكونات الكشري المصري صلصة الكشري ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

3 أكواب عصير طماطم.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم المركز.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير قبل البدء في التحضير يجب نقع العدس في ماء ساخن لمدة ساعة، كما يجب نقع الحمص لمدة 12 ساعة قبل التسوية في ماء على النار بدون أي إضافات. نضيف ملعقة دقيق ونشا على شرائح البصل قبل القلي في زيت ساخن حتى نحصل على لون ذهبي. ثم نسلق المكرونة الصغيرة والمكرونة الإسباجتي في ماء ساخن مع ملعقة كبيرة ملح. ثم نصفي المكرونة ونضع عليها ملعقة زيت حتى لا تتماسك مع بعضها. نضع الشعرية مع قليل من الزيت في حلة على النار مع التقليب حتى تاخذ لون ذهبي، ثم نضع الأرز المغسول والعدس مع التقليب. ثم نضيف ملح وكمون وفلفل ثم نضع الماء الساخن، ثم نترك الأرز على نار هادئة حتى يتم النضج. نضيف ملعقة من معجون الطماطم المركز و3 أكواب من عصير الطماطم ثم رشة ملح وسكر. ثم نترك الخليط يغلي على النار حتى الحصول على القوام المناسب. يتم وضع طبقة من الأرز ثم المكرونة المسلوقة والصلصة في طبق التقديم، ثم إضافة الحمص المسلوق والبصل المقلي بألف صحة وعافية. طريقة عمل الدقة المصرية طريقة التحضير الدقة من أهم ما يتم تقديمه مع الكشري المصري، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتتم بالطريقة الآتية:- نخلط ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وملعقتين كبار من عصير الليمون، ونصف كوب خل أبيض، وكوب ماء ساخن مع التقليب الجيد.

ثم نضيف الكمون والملح والفلفل حسب الذوق مع التقليب الجيد، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم.

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