بكوبيتين دقيق اعملي البسكويت المالح في المنزل بكل بساطة ويسر

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البسكويت المالح في المنزل بكل بساطة بمقدار كوبيتين دقيق فقط، وهذا البسكوت يعتبر من أنواع البسكوتات الصحية المفيدة جداً للأطفال وغيرهم لأنه لا يحتوي على كمية كبيرة من السكر كما يوجد في الأنواع الأخرى، حيث أنه يتكون من اللبن والملح والزبدة والزيت والدقيق وقليل من السكر وجميع هذه المكونات تتواجد في كل مكان، ويفضل تناوله معظم الناس بمفرده دون الحاجة إلى مشروب ساخن مثل الشاي أو الحليب أو مشروب بارد مثل العصائر المختلفة، وطريقة تحضيره لا يوجد أبسط منها لأنها واضحة ومفصلة ولا توجد على الأمهات أي صعوبة للقيام بتنفيذه، لذلك حاولنا نقدم بواسطة هذا المقال المختصر مكونات عمل البسكويت المالح بالتفصيل وطريقة إعداده وتحضيره من خلال موقعنا المعروف موقع ثقفني.مكونات عمل البسكويت المالح
تعد مكونات عمل البسكويت المالح من أجود المكونات وأبسطها ولا تحير من يقوم بعملها في شئ وهذه المكونات هي كما يلي:
- نصف كوب من اللبن السائل.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١٥٠ جرام من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
تختلف طريقة تحضير البسكويت من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة منهم وهي طريقة عمل البسكوت المملح وهي كالتالي:
- نحضر مقلاة ونضع بها الزبدة ونضعها على النار ونقلبها حتى تذوب تماماً.
- ثم ننخل الدقيق جيداً ونقلب به ملعقة الملح والسكر والبيكنج بودر، ثم نضعهم في إناء العجن ونضيف عليهم الزبدة.
- نخفق هذه المكونات جميعاً بالمضرب الكهربائي، ونضع عليهم أيضاً مقدار الحليب المطلوب ونستمر في الضرب حتى تتداخل جميعها.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة.
- بعد مرور المدة المحددة نخرج العجينة من الثلاجة، ونقوم بفردها بالنشابة حتى نحصل على عجينة سميكة الحجم.
- ثم نقوم باستخدام السكين بتقطيع العجينة على شكل مربعات متساوية الحجم.
- القيام بعمل ثقوب في هذه المربعات باستخدام عود خشبي ولكن بشكل مرتب.
- نضع هذا البسكوت في صينية مدهونة، ثم نقوم بدهن الوجه بخليط البيض المخفوق ورشة الملح وقليل من الزيت.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة أو أقل عندما تأخذ اللون الذهبي الجميل.
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البسكويت المالح في المنزل بكل بساطة بمقدار كوبيتين دقيق فقط، وهذا البسكوت يعتبر من أنواع البسكوتات الصحية المفيدة جداً للأطفال وغيرهم لأنه لا يحتوي على كمية كبيرة من السكر كما يوجد في الأنواع الأخرى، حيث أنه يتكون من اللبن والملح والزبدة والزيت والدقيق وقليل من السكر وجميع هذه المكونات تتواجد في كل مكان، ويفضل تناوله معظم الناس بمفرده دون الحاجة إلى مشروب ساخن مثل الشاي أو الحليب أو مشروب بارد مثل العصائر المختلفة، وطريقة تحضيره لا يوجد أبسط منها لأنها واضحة ومفصلة ولا توجد على الأمهات أي صعوبة للقيام بتنفيذه، لذلك حاولنا نقدم بواسطة هذا المقال المختصر مكونات عمل البسكويت المالح بالتفصيل وطريقة إعداده وتحضيره من خلال موقعنا المعروف موقع ثقفني.مكونات عمل البسكويت المالح
تعد مكونات عمل البسكويت المالح من أجود المكونات وأبسطها ولا تحير من يقوم بعملها في شئ وهذه المكونات هي كما يلي:
- نصف كوب من اللبن السائل.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١٥٠ جرام من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
تختلف طريقة تحضير البسكويت من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة منهم وهي طريقة عمل البسكوت المملح وهي كالتالي:
- نحضر مقلاة ونضع بها الزبدة ونضعها على النار ونقلبها حتى تذوب تماماً.
- ثم ننخل الدقيق جيداً ونقلب به ملعقة الملح والسكر والبيكنج بودر، ثم نضعهم في إناء العجن ونضيف عليهم الزبدة.
- نخفق هذه المكونات جميعاً بالمضرب الكهربائي، ونضع عليهم أيضاً مقدار الحليب المطلوب ونستمر في الضرب حتى تتداخل جميعها.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة.
- بعد مرور المدة المحددة نخرج العجينة من الثلاجة، ونقوم بفردها بالنشابة حتى نحصل على عجينة سميكة الحجم.
- ثم نقوم باستخدام السكين بتقطيع العجينة على شكل مربعات متساوية الحجم.
- القيام بعمل ثقوب في هذه المربعات باستخدام عود خشبي ولكن بشكل مرتب.
- نضع هذا البسكوت في صينية مدهونة، ثم نقوم بدهن الوجه بخليط البيض المخفوق ورشة الملح وقليل من الزيت.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة أو أقل عندما تأخذ اللون الذهبي الجميل.
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