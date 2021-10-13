بكوبيتين دقيق اعملي البسكويت المالح في المنزل بكل بساطة ويسر

البسكويت المالح في المنزل بكل بساطة بمقدار كوبيتين دقيق فقط، وهذا البسكوت يعتبر من أنواع البسكوتات الصحية المفيدة جداً للأطفال وغيرهم لأنه لا يحتوي على كمية كبيرة من السكر كما يوجد في الأنواع الأخرى، حيث أنه يتكون من اللبن والملح والزبدة والزيت والدقيق وقليل من السكر وجميع هذه المكونات تتواجد في كل مكان، ويفضل تناوله معظم الناس بمفرده دون الحاجة إلى مشروب ساخن مثل الشاي أو الحليب أو مشروب بارد مثل العصائر المختلفة، وطريقة تحضيره لا يوجد أبسط منها لأنها واضحة ومفصلة ولا توجد على الأمهات أي صعوبة للقيام بتنفيذه، لذلك حاولنا نقدم بواسطة هذا المقال المختصر مكونات عمل البسكويت المالح بالتفصيل وطريقة إعداده وتحضيره من خلال موقعنا المعروف موقع ثقفني.

مكونات عمل البسكويت المالح

تعد مكونات عمل البسكويت المالح من أجود المكونات وأبسطها ولا تحير من يقوم بعملها في شئ وهذه المكونات هي كما يلي:

نصف كوب من اللبن السائل.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

١٥٠ جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة إعداد وتحضير البسكويت

تختلف طريقة تحضير البسكويت من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة منهم وهي طريقة عمل البسكوت المملح وهي كالتالي: