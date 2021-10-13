اصنعي بنفسك المعمول السعودي الهش اللذيذ أحسن من محلات الحلويات

يعتبر المعمول السعودي من أشهر أنواع الحلويات في المملكة العربية السعودية، ويتميز بطعمه الرائع ومذاقة الشهي وقوامه الهش، وينتشر في جميع الدول العربية، ويمكن عمله بالعديد من الحشوات مثل عجينة التمر أو المكسرات المختلفة وذلك حسب الرغبة، ويكثر عمل هذا النوع من البسكويت في الأعياد والمناسبات والأفراح، وكل دولة لها طريقتها في عمل المعمول، وطريقة صناعته سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة تحضيره لأبنائها وأسرتها بالمنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بأقل التكاليف وبطريقة صحية بالمنزل. مكونات عمل المعمول السعودي مكونات عمل المعمول السعودي يتكون هذا النوع من المخبوزات من عدة مكونات بسيطة ومفيدة للصحة وهى كما يلي:- 2 كوب وربع من الدقيق المنخول المتعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه ملح طعام صغيرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم.

نصف كوب سكر بدرة ناعم.

نصف كوب زبدة طرية غير مملحة.

ربع كوب سمنه نباتي أو حيواني.

حبة بيض واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مكونات الحشو مكونات الحشو يحتوي حشو المعمول السعودي على بعض المكونات المتوفرة بكل منزل وهى كما يأتي:- عجينة من التمر الطري.

رشه صغيرة من مسحوق القرفة حسب الرغبة.

سكر بودرة أبيض للتزيين. طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير المعمول السعودي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض في وعاء العجان الكهربائي، والتي تشمل البيكنج بودر، والدقيق، وجميع أنواع البهارات، والسكر. نقوم بمزج جميع المكونات الجافة بالعجان الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تختلط مع بعضها البعض بشكل جيد. نضيف السمنة النباتي أو الحيواني، والزبدة اللينة الغير مملحة إلى العجان الكهربائي مع باقي المكونات الجافة، ثم نقوم بالخلط على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط مثل الرمال الرطبة. نخفق البيضة مع الفانيليا السائلة في وعاء عميق، ثم نضيف المزيج إلى العجين ونستمر في العجن حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت. نضع العجين على منضدة، ونعجنه بواسطة الأيدي خمس مرات حتى يصبح العجين متماسك بشكل جيد. نقوم بوضع الحشو، وذلك من خلال فرد العجين على كفة اليد، ثم نأخذ كمية من التمر ونكورها ونضعها داخل العجين، ثم نغلق العجينة المحشية على شكل كرة. نحضر القالب الخاص بتشكيل البسكويت مع مراعاة أن يكون حجم العجينة متناسب مع حجم القالب حتى نحصل على شكل جميل ومتناسق. نقوم بتشكيل العجينة على حسب الأشكال التي نرغب فيها، ثم نقوم برص قطع المعمول السعودي في صينية الخبز مع ترك مسافات بين القطع. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي. نخرج الصينية من الفرن، ثم نتركها حتى تبرد تماماً، ثم نضعه في طبق التقديم ونرشه بالسكر البودرة ونقدمه بالهناء والشفاء. الوسوم

يعتبر المعمول السعودي من أشهر أنواع الحلويات في المملكة العربية السعودية، ويتميز بطعمه الرائع ومذاقة الشهي وقوامه الهش، وينتشر في جميع الدول العربية، ويمكن عمله بالعديد من الحشوات مثل عجينة التمر أو المكسرات المختلفة وذلك حسب الرغبة، ويكثر عمل هذا النوع من البسكويت في الأعياد والمناسبات والأفراح، وكل دولة لها طريقتها في عمل المعمول، وطريقة صناعته سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة تحضيره لأبنائها وأسرتها بالمنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بأقل التكاليف وبطريقة صحية بالمنزل. مكونات عمل المعمول السعودي مكونات عمل المعمول السعودي يتكون هذا النوع من المخبوزات من عدة مكونات بسيطة ومفيدة للصحة وهى كما يلي:- 2 كوب وربع من الدقيق المنخول المتعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه ملح طعام صغيرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم.

نصف كوب سكر بدرة ناعم.

نصف كوب زبدة طرية غير مملحة.

ربع كوب سمنه نباتي أو حيواني.

حبة بيض واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مكونات الحشو مكونات الحشو يحتوي حشو المعمول السعودي على بعض المكونات المتوفرة بكل منزل وهى كما يأتي:- عجينة من التمر الطري.

رشه صغيرة من مسحوق القرفة حسب الرغبة.

سكر بودرة أبيض للتزيين. طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير المعمول السعودي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض في وعاء العجان الكهربائي، والتي تشمل البيكنج بودر، والدقيق، وجميع أنواع البهارات، والسكر. نقوم بمزج جميع المكونات الجافة بالعجان الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تختلط مع بعضها البعض بشكل جيد. نضيف السمنة النباتي أو الحيواني، والزبدة اللينة الغير مملحة إلى العجان الكهربائي مع باقي المكونات الجافة، ثم نقوم بالخلط على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط مثل الرمال الرطبة. نخفق البيضة مع الفانيليا السائلة في وعاء عميق، ثم نضيف المزيج إلى العجين ونستمر في العجن حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت. نضع العجين على منضدة، ونعجنه بواسطة الأيدي خمس مرات حتى يصبح العجين متماسك بشكل جيد. نقوم بوضع الحشو، وذلك من خلال فرد العجين على كفة اليد، ثم نأخذ كمية من التمر ونكورها ونضعها داخل العجين، ثم نغلق العجينة المحشية على شكل كرة. نحضر القالب الخاص بتشكيل البسكويت مع مراعاة أن يكون حجم العجينة متناسب مع حجم القالب حتى نحصل على شكل جميل ومتناسق. نقوم بتشكيل العجينة على حسب الأشكال التي نرغب فيها، ثم نقوم برص قطع المعمول السعودي في صينية الخبز مع ترك مسافات بين القطع. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي. نخرج الصينية من الفرن، ثم نتركها حتى تبرد تماماً، ثم نضعه في طبق التقديم ونرشه بالسكر البودرة ونقدمه بالهناء والشفاء.

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