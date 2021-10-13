اصنعي كريم النشا والخيار الرهيب: لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء نهائيا2021

نقدم لكم كريم النشا والخيار الرهيب ، الذي يعد من اقوي انواع الكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة فوري دون اضرار جانبية، ويعمل ايضا علي إزالة الهالات السوداء نهائيا من البشرة خلال ثواني اقسم بالله، حيث يعتبر كريم معجزة ربانية في القضاء علي جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، ويساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا كيفية اعداد كريم النشا والخيار الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء نهائيا من البشرة في اقل وقت2021.

مكونات عمل كريم النشا والخيار الرهيب لتفتيح وازالة الهالات السوداء من البشرة وتحدي

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نقوم من خلالها عمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة بكل سهولة وهي كما يلي:-

حبتين من الخيار.

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

نتعرف اليوم علي طريقة سهلة لتحضير الكريم في المنزل بكل سهولة وايضا طريقة استعمال الكريم علي البشرة بطريقة مضمونة وهي كالتالي:-

نحضر الخيار ثم نقطعه الي قطع صغيرة ونضعه في الخلاط ونخلطهم جيدا. ثم نسكب عصير الخيار في وعاء عميق ثم نضيف عليه النشا والحليب ونخلطهم جيد. ثم نضيف الحليب وماء الورد ونخلطهم حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية. نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع بشرتك ونخلطهم جيد واصبح جاهز للاستعمال. ثم نقوم بغسل البشرة جيدا ونجففها ثم ندهن الكريم علي البشرة وحول العين وبتساوي حتي نغطي الوجه. نترك الخليط علي الوجه لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 20 دقيقة ونقوم بغسل البشرة من الخليط. نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع حتي نحصل علي افضل نتائج من مفعول الكريم بفضل الله.

فوائد كريم النشا والخيار الرهيب في تفتيح وإزالة الهالات السوداء من البشرة

نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالكريم الرهيب التي تساعد في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من جميع مشاكلها وهي كالاتي:-