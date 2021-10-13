بدون ليزر.. خلطات الخل المعجزة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله من الجذور نهائيا وتبيض فوري للمناطق الغامقة

خلطات الخل المعجزة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله، الخل له العديد من الاستعمالات في الكثير من الوصفات التجميلية والتي تخص البشرة والشعر، ووصفتنا التي نتحدث عنها في تلك الفقرات هي وصفة الإزالة للشعر باستعمال الخل وهو الذي يتوفر بكل منزل، حيث أن استعمال الخل يكون يومي وله العديد من المهام التي يدخل فيها، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات التي تدخل مع الخل في إزالة الشعر ومن الجذور وتعد تلك الوصفة بديل عن استعمال الوصفات العادية، وتعد تلك الوصفة تحضيرها بسيط ويتم بالطريقة التي سنقوم بعرضها من خلال السطور القادمة.

خلطات الخل المعجزة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله

تحضر خلطة الفازلين التي تساعد في نزع الشعر ومن الجذور من خلال استعمال الخل مع بعض المقادير الطبيعية الأخرى، ومن أهم المكونات التي تدخل بتركيبة الخل التي تخلص البشرة من الشعر والمقادير نذكها على النحو التالي:

ملعقة من الخل.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من دقيق الحمص الناعم.

ملعقة من دقيق الترمس الناعم.

القليل من ماء الورد.

القليل من جل الصبار.

كيفية تحضير خليط الخل المزيل لشعيرات البشرة:

يمكننا أن نبدأ في تحضير أفضل خلطات إزالة الشعر من خلال استخدام بولة من الزجاج نضع فيها الفازلين مع الجل مع تذويب المكونين بالاستخدام لحمام مائي أو استعمال ميكرو ويف، ومن ثم نحضر كل المكونات الأخرى لمحاولة الخلط الجيد ما بين كل المكونات والتي قد تعرفنا عليها من خلال الفقرات السابقة، والتحضير ينتج عنه خليط متميز يشبه العجينة الجيلاتينية ومن الممكن وضعها على الجلد.

وبوضعها لفترة حوالي عشر دقائق من الممكن أن ينتزع الشعر أسفلها بمنتهى السهولة، حيث أن استعمال هذا الخليط بشكل مستمر يعمل على التحسين من لون وملمس وطبيعة وكذلك مظهر الجلد من الطبقة الخارجية للبشرة بسبب أن الخل يعد فعال في إزالة الشعر بشكل جيد حيث أن قوته الحامضية لديها القدرة على تفتيت الشعر وإضعافه وبالتالي يسهل سقوطه بكل سهولة، وتعتبر من بين أهم الوصفات متعددة الفوائد والتي تعمل على تبييض البشرة كما أنها تفيد في تجديد الجلد.