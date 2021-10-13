بسكويت اليانسون المقرمش حضريه في البيت بمكونات بسيطة

بسكويت اليانسون المقرمش، يعتبر بسكويت اليانسون من أكثر أنواع البسكويت التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فيتم تحضير البسكويت بطريقة سهلة وسريعة فهو من المأكولات السريعة التي يكثر تناولها في وجبة الإفطار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت اليانسون.

مقادير تحضير بسكويت اليانسون:

مقادير تحضير بسكويت اليانسون بسيطة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

مقادير العجينة:

نصف كيلو من الزبدة الغير مملحة.

نصف كأس من السكر.

ثلاثة بيضات.

ربع كأس من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من مستخلصات اليانسون.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ثلاثة كؤوس من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كأسان من السكر المطحون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من المياه.

ربع ملعقة كبيرة من مستخلص اليانسون.

سكر.

مقادير التغليف:طريقة التحضير:

تتسم طريقة تحضير بسكويت اليانسون بالسهولة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت اليانسون:

أولاً يتم تسخين الفرن. القيام بخلط كلاً من الزبدة والسكر مع بعضهم البعض لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي متجانس. القيام بإضافة البيض والحليب ومستخلص اليانسون والفانيليا ويتم الخلط لحين أن يتم الحصول على خليط خفيف. يتم إضافة ثلاثة أكواب من الطحين والبيكنج بودر في إناء منفصل لحين أن يختلطوا كلياً ثم يتم إضافتهم إلى كافة المقادير السائلة. يتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس ثم يتم إضافة كمية من الطحين لحين أن يتم الحصول على عجين. بعد ذلك يتم تكور العجين بصورة دائرية قبل أن يتم وضعها في الصينية ثم يتم تركها في الفرن لفترة تتراوح ما بين عشرين دقيقة. إما بالنسبة لطريقة التغليف فبعد أن يبرد البسكويت يتم خلط كأسين من السكر مع ثلاثة ملاعق كبيرة من المياه مع ربع ملعقة كبيرة من اليانسون. يتم وضع البسكويت في الخليط السابق ثم يتم تزينه بالسكر الملون وبالهناء على الجميع.

يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي. يخفف من الشعور بالأرق كما أنه يساعد في الحصول على النوم الكافي. يساعد على تخفيف مشكلة السعال كما أنه يساعد على التخلص من البكتيريا والفيروسات.

فوائد اليانسون:مكونات تحضير بسكويت الشمر:

مكونات تحضير بسكويت الشمر بسيطة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية تلك المكونات:

نصف كيلو من الزبدة الغير مملحة.

نصف كأس من السكر.

ثلاثة بيضات.

ربع كأس من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من مستخلصات الشمر الناعم.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ثلاثة كؤوس من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

مكونات العجينة: