في تفاصيل بسيطة جدا في يومنا لو خدنا بالنا منها هتخلي صحتنا أفضل على المدى الطويل، وهتجنبنا الكتير من الأمراض الخطيرة زي أمراض الضغط والسكر والقلب اللي ممكن تصيب الفرد منا في أي عمر، ولأن صحتك مهمة، في المقال ده هنقولك 5 طرق لتقليل خطر الإصابة بـ الأزمات القلبية سهلة وفعالة في الوقاية

صحتك مهمة.. اعرفي 5 طرق لتقليل خطر الإصابة بـ الأزمات القلبية سهلة وفعالة في الوقاية

جربي نشاط بدني جديد

سواء كان رياضة، او تريكو او اي نشاط بدني ممكن تعمليه، لانه هيحسن من صحة جسمك العامة وكمان من صحتك النفسية، ده غير ان التمرينات خاصة المنتظمة هتحسن من الدورة الدموية في جسمك وبالتالي على المدى الطويل ده هيقلل من خطر الإصابة بـ الأزمات القلبية بشكل سهل وفعال.

اتكلمي مع شريكك

اتكلمي مع شريكك واحكيله عن تفاصيل يومك، وخليه هو كمان يحكيلك واتناقشوا سوا في الضغوطات والمشاكل والتحديات اللي قابلتكوا طول اليوم، الكلام سوا هيخليكوا تتخلصوا من المشاعر السلبية ومش بس هيحصن من صحتكم النفسية والعامة، لكن كمان هيقوي من العلاقة بينكم ويخليكم أقرب لبعض.

اخرجي مع عيلتك وأصحابك

الخروج مع اصحابك وعيلتك من اهم الحاجات اللي مكن تروح عن نفسك وتقلل من الضغط النفسي اللي بيسبب في ارتفاع ضغط الدم اللي ممكن يأدي في النهاية لأمراض زي السكتات القلبية ، جربي تنظموا سوا خروجات او أنشطة زي الشوي ولعب البولينج والمسابقات، وحتى اعياد الميلاد والحفلات.

اطبخي اكلات صحية

الأكلات الصحية مش بس ضرورية عشان الدايت وشكل الجسم، لكن كمان مهمة جدا لصحة قلبك وصحتك بشكل عام، حاولي يبقى نظامك الغذائي صحي بقدر الامكان وامنعي الفاست فود والبيبسي والسكريات الكتير واستبدليهم بالخضار والفاكهة والاكلات الخفيفة، ولو بتحبي الفاست فود اوي كفاية جدا مرة في الاسبوع.

كافئي نفسك

بعد يوم طويل في المكتب او في البيت، كافئي نفسك بوقت يكون ليكي لوحدك عشان تتخلصي من الضغط والقلق، روحي اشربي حاجة بتحبيها او كلي أكلة لذيذة، وممكن كمان تشتري حاجة يكون نفسك فيها او عالاقل اتمشي وكلي آيس كريم، المهم تكافئي نفسك إنك عديتي من يوم ضاغط وصعب عشان تتخلصي من القلق والضغط النفسي اللي ممكن يأثر على صحتك.

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