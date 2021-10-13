خليط مغربي مذهل لصبغ الشعر الأبيض من اول استخدام علاج الشيب نهائيا بمواد طبيعية

نقدم لكل زوارنا اليوم اسهل طريقة صبغ الشعر الابيض في المنزل، تبحث كثير من النساء عن طرق صبغ الشعر الأبيض الذي يبدأ في الزحف على الشعر كلما تقدمن في العمر حيث قد يظهر بشكل خفيف مخالط للشعر الأسود أو يتحول الشعر كله إلى اللون الرمادي، كما أن هناك نسبة من الشباب قد يتعرض لنفس المشكلة بسبب الوراثة كتاريخ في العائلة.

وهناك تفضيل دائما للمواد الطبيعية والوصفات المنزلية على تلك الصبغات الكيميائية التي لا يؤمن عقباها فهي في النهاية مصنعة كيميائيا وتبقى للطبيعة الأفضلية، حيث أنها غنية بالكثير من المواد التي يمكن استخدامها لإعطاء اللون المناسب للشعر فمثلا يمكن استخدام الجزر لصبغ الشعر باللون البرتقالي واستخدام القهوة لإعطاء لون داكن مميز ولا يمكن أن ننسى الحناء التي عرفت منذ القدم في تجميل الشعر وعلاجه وصبغ الشيب.

استخدام الجزر لعمل صبغة الشعر

المكونات

كوب من عصير الجزر

ربع كوب من زيت الزيتون أو جوز الهند.

الطريقة

يتم خلط قليل من عصير الجزر إلى الزيت المفضل حيث أن زيت الزيتون له فوائد متعددة للشعر في الحفاظ على لونه الأسود و إزالة الشيب وتنعيم الشعر ،وزيت جوز الهند الذي يعطي الشعر نعومة ولمعانا ويساعد على تصفيفه.

وزعي صبغة الشعر هذه على فروة الرأس وخصلات الشعر كلها.

غطي الشعر واتركيه لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو المناسب.

لاحظى ظهور لون برتقالي للشعر إذا أردت زيادة حدة هذا اللون قومى بتكرار الوصفة مرة أخرى.

طريقة عمل صبغة القهوة للشعر

المكونات

ملعقتين من القهوة

ملعقتين من بلسم الشعر.

الطريقهة

امزجي المكونات جيدا للحصول على قوام متناسق.

وزعي الخليط على الشعر واتركيه مغطى ساعه على الاقل.

اغسلى الشعر وكرري الوصفة عدة مرات للوصول إلى لون بني.

صبغة البنجر لاخفاء الشعر الأبيض

مع صبغة البنجر التي حققت نجاح كبير في عالم الوصفات الطبيعية، يعمل البنجر على تغيير لون الشعر إلى اللون الاحمر او العنابي الفاتح، ويرجع ذلك إلى لونه القوي، فقط كل ماعليكي هو تقطيع بعض من حبات البنجر ثم نقعها في الماء، لمدة 5 ساعات ثم صفي الماء من البنجر وخذي الماء ووزعيها على كامل شعرك ويترك لمدة ساعتين على الأقل حتي يجف ويشطف بالماء البارد.