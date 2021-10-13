طريقة عمل المفطح السعودي اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر المفطح السعودي ، بطعمه اللذيذ والمميز، وتتميز دائماً الأطعمة الخليجية بطعمها اللذيذ، كما انه يساعدك علي الشعور بالتدفئة والشبع خلال الأيام الباردة، وهي واحدة من الأكلات السعودية المرتبطة بالولائم و حفلات الزفاف الكبيرة، ويحضر بشكل تقليدي بخروف كامل مع الأرز بالبهارات، هو أكلة من أشهر الأكلات السعودية تقدم في العزومات الكبيرة كطبق أساسي يغني عن أي أطباق جانبية، والمفطح يتكون من ذبيحة و أرز والكثير من البهارات مثل القرفة والقرنفل و الهيل و الفلفل الأسود والزعفران مما يجعل طعمها للذيذ ورائع، ويعد من الأكلات السعودية الشهيرة كما يعد تقديمه علي السفرة من الوجبات المميزة التي يتسابق عليها الجميع لتناولها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقني الإخباري، علي طريقة عمل المفطح السعودي بخطوات سهلة وبسيطة وسريعة.

مكونات عمل المفطح السعودي

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة والشهية وهي كما يلي:-

2 فلفل أخضر مقطع.

ربع معلقة صغيرة من الكزبرة.

نصف معلقة صغيرة من الهيل.

2 ورقة غار.

معلقة صغيرة قرنفل.

ربع معلقة صغيرة بهارات مشكلة.

3 كيلو من اللحم الخروف.

رأس من الثوم المفروم.

3 بصلات كبار مقطع شرائح.

عود من القرفة.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

مقدار معلقة صغيرة من الزعفران.

نصف معلقة من الثوم المطحون.

معلقة صغيرة فلفل أحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير المفطح السعودي اللذيذ وهي كما يلي:-

أولاً يتم وضع كمية كبيرة من الماء في وعاء، مضاف عليه الثوم والفلفل الأحمر و الهيل والبصل وورق الغار والكزبرة، علي نار متوسطة وتترك حتي الغليان. ثم نضيف عليهم القرنفل والقرفة ويتم تركهم علي نار. بعد ذلك يجب إضافة اللحم والزعفران، والفلفل الأحمر والبهارات والفلفل الأسود والثوم، في وعاء وتركه علي النار حتي ينضج اللحم تماماً. ثم يتم رفع اللحم من الشوربة، ووضعه في صينية داخل الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، حتي يأخذ اللحم اللون الذهبي المحمر. بعد كدة يجب وضع كمية قليلة من الزيت، في إناء ثم وضع الإناء في صينية وتغطية الصينية بورق قصدير، وتسخن قطعة فحم وتوضع في الزيت، ثم تغطية الصينية.

مكونات عمل أرز المفطح السعودي

من هنا سوف نذكر لكم مقادير عمل الوصفة الشهية وهي كما يلي:-

3 أكواب من الأرز البسمتي.

5 أكواب من ماء بصل مفروم.

نصف معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

معلقة صغيرة من القرنفل المطحون.

مقدار معلقة كبيرة من السمن.

نصف معلقة زعفران منقوع في ربع كوب من ماء ملح و فلفل أسود.

رشة من الهيل المطحون.

3 ملاعق كبار من دهن الخروف.

طريقة عمل أرز المفطح السعودي

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الأرز وهي كما يلي:-

نقوم بتذويب معلقة كبيرة من السمن علي نار هادئة، مع إضافة 3 أكواب من ماء بصلة كبيرة مفرومة، وتقليب المكونات مع إضافة فلفل أسود وقرفة و الهيل وملح، ويتم التقليب جيداً. ثم نضيف الأرز ثم شوربة اللحمة، مع التقليب حتي الغليان، ثم نخفض النار ونغطي الأرز، حتي ينضج تماماً. يجب تصفية الزعفران وتوزيع ماء الزعفران علي الأرز، ووضع كمية قليلة من الزيت في الوعاء وتغطيته جيداً. ثم نقوم بإشعال قطعة من الفحم ووضعها في الزيت، مع تغطية القدر ثم يقلب جيداً عند التقديم في طبق ويغطي بقطع اللحم، ويقدم بالهناء والشفاء.

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هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز اللذيذ وهي كما يلي:-