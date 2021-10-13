دجاج بالخضار في الفرن بالتتبيلة السحرية بطريقة سهلة وشهية وصحية

دجاج بالخضار في الفرن ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والمميزة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، وله مكانة خاصة عند الشعوب العربية أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة، وبتتبيلة مميزة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداده وتقديمه لأفراد أسرتهم لما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة دجاج محشي بالأرز وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل دجاج بالخضار في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف يجعلكم تحضرونه كل يوم.

يتكون دجاج بالخضار في الفرن من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

دجاج كاملة مغسولة جيداً بالملح والليمون والماء.

5 حبات بطاطس متوسط الحجم مقطع شرائح.

5 حبات فلفل أخضر مقطع حلقات.

حبة باذنجان مقطع مكعبات.

2 حبة فلفل أحمر مقطع حلقات.

4 حبات طماطم كرز مقطع أرباع.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة ببريكا.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 حبة بصل مقطع جوانح.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل الأسود.

مقادير التتبيلة

ملعقة صغيرة ببريكا.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على دجاج بالخضار في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر صاج الفرن، ثم نضيف إليه البطاطس والفلفل الأخضر والأحمر والباذنجان والطماطم والثوم والبصل وزيت الزيتون والملح والزعتر والكمون والفلفل الأسود والببريكا، ثم نخلطهم جيداً، ثم نساويهم جيداً في الصاج.

ثم نحضر التتبيلة، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الزبادي وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والثوم وعصير الليمون والزعتر والببريكا والكمون، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر الدجاجة، ثم نقوم بفتحها طولياً، ثم نقوم بعمل ثقوب فيها بالسكينة، ثم ندهنها بالتتبيلة من جميع الجهات.

بعد ذلك نضع شبكة فرن فوق صاج الخضار، ثم نضج الدجاجة المتبلة فوقها.

ثم ندخل الصاج فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 240 درجة مئوية، ثم نضع الصاج في رف ونضع الشبكة التي فوقها الدجاجة المتبلة في رف آخر، ثم نتركهم في الفرن حتى ينضج الدجاج والخضار لمدة 90 دقيقة تقريباً.

ثم نخرج صاج الخضار والدجاجة من الفرن، ثم نقدم دجاج بالخضار مع الأرز الأصفر.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل أرز المطاعم الأصفر

المكونات

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة زيت.

حبات هيل.

حبات قرنفل.

عود قرفة.

حبة لومي.

فص ثوم كبير مهروس.

ملعقة صغيرة بودرة زعفران.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 كوب أرز بسمتي مغسل جيداً.

3 أكواب ماء أو مرق ساخن.

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والسمنة والهيل والقرفة والقرنفل واللومي والكركم والزعفران والملح والفلفل الأسود والثوم المهروس، ثم نقلبهم قليلاً. ثم نضيف الأرز ونقلبه باستمرار حتى يسخن. ثم نضيف الماء أو المرق الساخن، ثم نقلبه قليلا، ثم نغطي الحلة ونتركه حتى يتشرب الماء. بعد ذلك نرفع الغطاء ونزيل البهارات الحب، ثم نقلبه، ونغطي الحلة، ثم نتركه على نار هادئة حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار. ثم نقدم الأرز الأصفر في طبق التقديم مع دجاج بالخضار في الفرن. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير