بسكوت أصابع السعادة ، من الحلويات الجميلة التي يقبل عليها الأطفال بكثرة، فهو يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجذب الأطفال إليه، ويمكن عمل بعدة نكهات مختلفة من نكهة الشكولاتة ونكهة الفانيليا، ونكهة جوز الهند، ونكهة البرتقال، وطريقة تحضير سهلة ولا يتطلب منا وقت طويل في عمله ومكوناته توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري طريقة عمل بسكوت أصابع السعادة الهش المقرمش بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وبدون تعب ولا مجهود. مكونات بسكوت أصابع السعادة الهش مكونات بسكوت أصابع السعادة الهش سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بسكوت بكل سهولة وهى كما يلي:- نصف كوب من الزبدة. 4 ملاعق من الزيت. نصف كوب من السكر البودرة. 2 كوب من الدقيق. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من جوز الهند. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت أصابع السعادة المقرمش الهش بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع الزبدة والسكر والزيت ونقلب مع بعض حتى تذوب المكونات ناعمة.

ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب بواسطة اليد حتى يدخل الدقيق بالزبدة جيداً ويصبح عجينة طرية.

ثم نضع جوز الهند والفانيليا على العجن ونقلب جيداً، نغطي العجين ونضعه في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يرتاح قليل.

نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع طويلة الحجم، ثم نقوم بتقطيعها إلي أصابع صغيرة الحجم.

نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونرص عليها أصابع البسكوت، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتى تستوي تماماً وتكتسب اللون الذهبي الجميل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتزين الأصابع بواسطة الشكولاتة وجوز الهند وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص الشكولاتة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير صوص الشكولاتة بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر الخلط الكهربائي ونضع كوب من الحليب، وكوب من السكر، وأربع ملاعق من الكاكاو الخام ونخفق جيداً. ثم نضيف كوب من الزيت للخليط ونخفق باستمرار حتى نحصل على القوام المطلوب. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء متوسط الحجم ونغلق جيداً ونحتفظ به في الثلاجة لتزيت البسكوت والحلويات. الوسوم

بسكوت أصابع السعادة ، من الحلويات الجميلة التي يقبل عليها الأطفال بكثرة، فهو يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجذب الأطفال إليه، ويمكن عمل بعدة نكهات مختلفة من نكهة الشكولاتة ونكهة الفانيليا، ونكهة جوز الهند، ونكهة البرتقال، وطريقة تحضير سهلة ولا يتطلب منا وقت طويل في عمله ومكوناته توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري طريقة عمل بسكوت أصابع السعادة الهش المقرمش بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وبدون تعب ولا مجهود. مكونات بسكوت أصابع السعادة الهش مكونات بسكوت أصابع السعادة الهش سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل بسكوت بكل سهولة وهى كما يلي:- نصف كوب من الزبدة. 4 ملاعق من الزيت. نصف كوب من السكر البودرة. 2 كوب من الدقيق. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من جوز الهند. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت أصابع السعادة المقرمش الهش بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع الزبدة والسكر والزيت ونقلب مع بعض حتى تذوب المكونات ناعمة.

ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب بواسطة اليد حتى يدخل الدقيق بالزبدة جيداً ويصبح عجينة طرية.

ثم نضع جوز الهند والفانيليا على العجن ونقلب جيداً، نغطي العجين ونضعه في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يرتاح قليل.

نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع طويلة الحجم، ثم نقوم بتقطيعها إلي أصابع صغيرة الحجم.

نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونرص عليها أصابع البسكوت، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتى تستوي تماماً وتكتسب اللون الذهبي الجميل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتزين الأصابع بواسطة الشكولاتة وجوز الهند وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص الشكولاتة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير صوص الشكولاتة بكل سهولة وهى كما يلي:- نحضر الخلط الكهربائي ونضع كوب من الحليب، وكوب من السكر، وأربع ملاعق من الكاكاو الخام ونخفق جيداً. ثم نضيف كوب من الزيت للخليط ونخفق باستمرار حتى نحصل على القوام المطلوب. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء متوسط الحجم ونغلق جيداً ونحتفظ به في الثلاجة لتزيت البسكوت والحلويات.

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