طريقة أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية وصفة ولا أروع

هل جربتي يوماً تحضير أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية ؟تعد تلك الوصفة من الذ الوصفات التيم يمكنك تحضير الفراخ بها فتلك التوابل تجعل طعم الدجاج لا يقاوم مع طبق من الأرز الأبيض ،لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق تابعينا فسنعرض المقاديرالمطلوبة والخطوات من الألف إلى الياء بالتفصيل. أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية المقادير اللازمة لتحضير الطبق: أوراك دجاجة أو يمكن الاكتفاء بالدبابيس فقط.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من الشطة أو مسحوق الفلفل الحار.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال للغلاف.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

حبتان من الفلفل الأخضر أو الأحمر الحار.

حبتان من البصل متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

ورقتان من ورق الغار أو الورق الورى.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كوبان من حساء الدجاج.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون.

عصير ليمونتان كبيرتان.

خبز أو كسكسي أو أرز أبيض حسب الرغبة للتقديم.

بيضتان كبيرتان. أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية: في وعاء عميق قومي بخلط الكمون وكزبرة وشطة، قرفة والملح والفلفل, يمكنك إضافة توابل دجاج إن أردت. اغسلي قطع الدجاج جيدا وتخلصي من الجلد. ضعي الأرواك في التتبيلة وقلبي. ضعي البيض في طبق مع رشة من الملح والفلفل وفي طبق آخر الدقيق مع رشة من كل التوابل. اغمسي الدجاج في البيض ثم الدقيق. يقلي الدجاج في زيت الزيتون حتى يحمر من كل الجهات ويصبح ذهبي اللون. ارفعي قطع الدجاج ثم أضيفي مكانها المزيد من الزيت على النار. أضيفي البصل والفلفل المقطع والورق اللوري وقلبي. أضيفي الصلصة وحساء الدجاج وقلبي. يضاف الليمون ثم قلبي واتركي الخليط يتكاثف ويغلي. أعيدي الدجاج المحمر على النار وقلبيه مع الصوص. اتركي الخليط يصبح أثقل على نار هادئة. بعد التأكد من امتزاج المكونات وتجانسها ارفعيها من على النار. في طبق التقديم ضعي أوراك الدجاج وفوقها الصوص ويقدم مع الارز أو الخبز. خطوات تحضير أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية: الوسوم

هل جربتي يوماً تحضير أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية ؟تعد تلك الوصفة من الذ الوصفات التيم يمكنك تحضير الفراخ بها فتلك التوابل تجعل طعم الدجاج لا يقاوم مع طبق من الأرز الأبيض ،لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق تابعينا فسنعرض المقاديرالمطلوبة والخطوات من الألف إلى الياء بالتفصيل. أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية المقادير اللازمة لتحضير الطبق: أوراك دجاجة أو يمكن الاكتفاء بالدبابيس فقط.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من الشطة أو مسحوق الفلفل الحار.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال للغلاف.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

حبتان من الفلفل الأخضر أو الأحمر الحار.

حبتان من البصل متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

ورقتان من ورق الغار أو الورق الورى.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كوبان من حساء الدجاج.

ملعقة صغيرة من قشر الليمون.

عصير ليمونتان كبيرتان.

خبز أو كسكسي أو أرز أبيض حسب الرغبة للتقديم.

بيضتان كبيرتان. أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية: في وعاء عميق قومي بخلط الكمون وكزبرة وشطة، قرفة والملح والفلفل, يمكنك إضافة توابل دجاج إن أردت. اغسلي قطع الدجاج جيدا وتخلصي من الجلد. ضعي الأرواك في التتبيلة وقلبي. ضعي البيض في طبق مع رشة من الملح والفلفل وفي طبق آخر الدقيق مع رشة من كل التوابل. اغمسي الدجاج في البيض ثم الدقيق. يقلي الدجاج في زيت الزيتون حتى يحمر من كل الجهات ويصبح ذهبي اللون. ارفعي قطع الدجاج ثم أضيفي مكانها المزيد من الزيت على النار. أضيفي البصل والفلفل المقطع والورق اللوري وقلبي. أضيفي الصلصة وحساء الدجاج وقلبي. يضاف الليمون ثم قلبي واتركي الخليط يتكاثف ويغلي. أعيدي الدجاج المحمر على النار وقلبيه مع الصوص. اتركي الخليط يصبح أثقل على نار هادئة. بعد التأكد من امتزاج المكونات وتجانسها ارفعيها من على النار. في طبق التقديم ضعي أوراك الدجاج وفوقها الصوص ويقدم مع الارز أو الخبز. خطوات تحضير أوراك الدجاج بالتتبيلة المغربية:

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