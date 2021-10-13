قالب الفاهيتا بالتوابل الخاصة وصفة مميزة للغداء

تد وصفة قالب الفاهيتا من أشهى وأفضل الوصفات التي تحضر من الدجاج حيث تقطع الدجاج بشكل خاص وتتبل بمجموعة من التوابل وبدلاً تحضيرها بالطريقة التقليدية تحضر على شكل فطيرة مميزة ،تابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك الوصفة المميزة بنفسك. قالب الفاهيتا المقادير اللازمة لعمل الوصفة: قالب الفاهيتا المقادير اللازمة لعمل الوصفة: مقادير الدجاج: كيلو من صدور الدجاج المخلي.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

بصلتان كبيرتان في الحجم مفرومتان.

ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة من بهارات فاهيتا الدجاج.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الكمون المطحون ناعم.

حبتان كبيرتان من الفلفل الملون

كوب من الفطر المقطع شرائح أو مكعبات صغيرة.

حفنة من حبات الذرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا أو فلفل أحمر مطحون ناعم. مقادير العجين: أربع أكواب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر.

نصف كوب من دقيق الذرة.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب زيت زيتون البكر الممتاز.

نصف كوب كبير من الزبادي البلدي.

ماء دافيء للعجن.

رشة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر.

نصف ملعقة من البيكينغ بودر. خطوات تحضير قالب الفاهيتا: لتحضير الدجاج قومي بخلي الدجاج بعد تنظيفه ثم قطعيه إلى شرائح تشبه الشاورما. أضيفي جميع التوابل في وعاء عميق ثم أضيفي قطع الدجاج إليه. أضيفي الثوم والبصل المفروم وتبلي الدجاج جيداً وقلبيها في التوابل ثم غطيها واحتفظي بها في الثلاجة لمدة يوم كامل. سخني زيت في طاسة على النار أو زبدة ثم أضيفي الدجاج المتبل. قلبي جيداً ثم أضيفي شرائح الفلفل والفطر والذرة وقلبي. بعد أن ينضج الدجاج ارفعيه من على النار. لتحضير العجين أذيبي الخميرة في نصف كوب من الماء ادلافيء مع السكر واتركيها عشر دقائق لتتفاعل. في وعاء اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر واللبن البودر وزيت الزيتون. أضيفي باقي المكونات وقلبي ثم أضيفي الماء بالتدريج مع الخميرة حتى تتشكل العجينة. قسمي العجينة إلى جزئين وافردي الجزء الأول في الصينية ثم ضعي فوقة الحشو. غطي الحشو بالطربقة الثانية من لعجين ثم اخبزي الفطيرة في الفرن. خطوات تحضير قالب الفاهيتا: الوسوم

تد وصفة قالب الفاهيتا من أشهى وأفضل الوصفات التي تحضر من الدجاج حيث تقطع الدجاج بشكل خاص وتتبل بمجموعة من التوابل وبدلاً تحضيرها بالطريقة التقليدية تحضر على شكل فطيرة مميزة ،تابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك الوصفة المميزة بنفسك. قالب الفاهيتا المقادير اللازمة لعمل الوصفة: قالب الفاهيتا المقادير اللازمة لعمل الوصفة: مقادير الدجاج: كيلو من صدور الدجاج المخلي.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

بصلتان كبيرتان في الحجم مفرومتان.

ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقة من بهارات فاهيتا الدجاج.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الكمون المطحون ناعم.

حبتان كبيرتان من الفلفل الملون

كوب من الفطر المقطع شرائح أو مكعبات صغيرة.

حفنة من حبات الذرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا أو فلفل أحمر مطحون ناعم. مقادير العجين: أربع أكواب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر.

نصف كوب من دقيق الذرة.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب زيت زيتون البكر الممتاز.

نصف كوب كبير من الزبادي البلدي.

ماء دافيء للعجن.

رشة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر.

نصف ملعقة من البيكينغ بودر. خطوات تحضير قالب الفاهيتا: لتحضير الدجاج قومي بخلي الدجاج بعد تنظيفه ثم قطعيه إلى شرائح تشبه الشاورما. أضيفي جميع التوابل في وعاء عميق ثم أضيفي قطع الدجاج إليه. أضيفي الثوم والبصل المفروم وتبلي الدجاج جيداً وقلبيها في التوابل ثم غطيها واحتفظي بها في الثلاجة لمدة يوم كامل. سخني زيت في طاسة على النار أو زبدة ثم أضيفي الدجاج المتبل. قلبي جيداً ثم أضيفي شرائح الفلفل والفطر والذرة وقلبي. بعد أن ينضج الدجاج ارفعيه من على النار. لتحضير العجين أذيبي الخميرة في نصف كوب من الماء ادلافيء مع السكر واتركيها عشر دقائق لتتفاعل. في وعاء اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر واللبن البودر وزيت الزيتون. أضيفي باقي المكونات وقلبي ثم أضيفي الماء بالتدريج مع الخميرة حتى تتشكل العجينة. قسمي العجينة إلى جزئين وافردي الجزء الأول في الصينية ثم ضعي فوقة الحشو. غطي الحشو بالطربقة الثانية من لعجين ثم اخبزي الفطيرة في الفرن. خطوات تحضير قالب الفاهيتا:

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