طريقة عمل المفطح السعودي بالخلطة السرية والطعم شهي ولذيذ

المفطح السعودي من أشهر الأكلات في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وبعض دول الخليج العربي، ويقدم دائماً في الأعياد والمناسبات والاحتفالات مثل الزواج ويرمز إلى الكرم، ويتكون من لحم الضأن والأرز، كما يتم تزيينه بالبهارات والبيض المسلوق، والكبدة، والقرفة، والفلفل، والمكرونة، ويتكون من الدهون وشحم الخروف، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير هذه الوجبة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المفطح السعودي بالخلطة السرية في المنزل.

وتتميز الأكلات الخليجية بطعمها الشهي ومذاقها الطيب الذي يجذب الناس إليها، ونجد الكثير من النساء يحرصون على عمل الأطباق السعودية ذات الطعم الرائع، مثل الكبسة السعودي، والعصيدة، والمفطح، والجريش، والأرز الذي يحتوي على البهارات، ومندي الفراخ، والقرص، والحنيذ، وأنواع أخرى كثيرة مختلفة، ويعتبر المطبخ السعودي أول من برع وتفنن في عمل الأكلات والأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والشعور بالدفئ أثناء البرد.

مكونات عمل المفطح السعودي

سوف نتعرف على مكونات عمل هذه الوجبة اللذيذة في المنزل وهى كما يلي:-

2 كيلو من لحم الخروف غير المقطع.

خمس فصوص من الثوم.

حبتان من البصل كبيرة الحجم مقطعة أرباع.

حبتان من الفلفل الأخضر المقطع.

عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من حبوب الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر بودر.

ملح.

مكونات عمل الأرز

تحتوي طريقة عمل الأرز على المكونات التالية:-

أربعة أكواب من الأرز البسمتي.

أربعة أكواب من الماء.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

نصف ملعقة صغيرة من الجبهان المطحون.

ملعقتان كبيرتان من دهن الضأن.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران منقوعة في ربع كوب من الماء.

فلفل أسود وملح.

طريقة تحضير المفطح السعودي

سوف نتعرف على طريقة عمل المفطح السعودي في المنزل من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع بداخلة كمية كبيرة من الماء، والثوم، والبصل، وورق الغار، والفلفل الأخضر، والقرنفل، والقرفة، والحبهان، والكزبرة، ونضعه على نار متوسطة ونترك الماء حتى يغلي. نقوم بإضافة اللحم الضأن والزعفران والثوم البودر والسبع بهارات، والفلفل الأحمر البودر، والفلفل الأسود، ونتركه على النار حتي يستوي اللحم تماماً. نضيف الملح ونتركه مدة 10 دقائق حتى يغلي، ثم نقوم برفع اللحمة من المرقة، ثم نضعها في صينية فرن. نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 300 مئوية ونترك الصينية حتى تتحمر. نضع كمية قليلة من الزيت داخل وعاء، ثم نقوم بوضع الوعاء بالصينية، ثم نقوم بتغطيتها بورق القصدير. نقوم بوضع قطعة من الفحم المشتعل في وعاء الزيت، ثم نقوم بتغطية الصينية سريعاً.

طريقة عمل الأرز

سوف نتعرف على طريقة تحضير الأرز في المنزل من خلال بعض الخطوات السريعة وهى كما يلي:-