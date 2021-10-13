كريم العدس المذهل والرهيب لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية

يعتبر كريم العدس من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل مذهل، والتخلص من التصبغات الجلدية التي تصيبها، لأنه يحتوي علي العدس الذي ينقى البشرة من الشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة ويوحد لون البشرة بشكل سريع، ويحافظ على نضارتها ويجعلها أفضل، وأيضا الحليب الذي يعمل على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف، لأنه يحتوي على أفضل الفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على النشا المبهر في تفتيح البشرة وشد التجاعيد والذي يفيد أصحاب البشرة الدهنية ، ويمتص الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه، كما يساعد في تعزيز الكولاجين الذي يعطي البشرة الحيوية والإشراق، لذا يعتبر هذا الكريم الرائع أقوى معالج لمشاكل البشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم العدس المذهل. مكونات كريم العدس يتكون كريم العدس من مكونات بسيطة كالآتي:- 2 ملعقة كبيرة من العدس.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد الدافئ.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

كبسولة من فيتامين E

طريقة التحضير يتم تحضير كريم العدس بالخطوات الآتية:- نقوم بوضع ملعقتين من العدس الأحمر في ربع كوب من ماء الورد الدافئ ، ونتركه لمدة ليلة كاملة. ثم نخفق العدس المنقوع في ماء الورد بالخلاط الكهربي حتي يتجانس تماماً، ثم نصفي الخليط. ونضيف عليه ملعقة من النشا ثم ملعقة من الحليب البودرة مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات. ثم نضع الخليط على حمام ماء ساخن، ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. ثم نرفع الخليط من على النار، ونضع ملعقة صغيرة من جل الصبار، وملعقة صغيرة من الجليسرين، ونفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E نخلط المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعض ونحصل على قوام كريمي. ثم نضع الكريم الرائع في علبة نظيفة ومعقمة، ويحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع. يستخدم هذا الكريم على البشرة بعد غسلها بالماء الدافئ، ونضع القليل من الكريم على الوجه وندلك بحركات دائرية، ويترك طول الليل ويغسل في الصباح يكرر استخدامه كل يوم لنتائج أفضل. الوسوم

يعتبر كريم العدس من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل مذهل، والتخلص من التصبغات الجلدية التي تصيبها، لأنه يحتوي علي العدس الذي ينقى البشرة من الشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة ويوحد لون البشرة بشكل سريع، ويحافظ على نضارتها ويجعلها أفضل، وأيضا الحليب الذي يعمل على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف، لأنه يحتوي على أفضل الفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على النشا المبهر في تفتيح البشرة وشد التجاعيد والذي يفيد أصحاب البشرة الدهنية ، ويمتص الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه، كما يساعد في تعزيز الكولاجين الذي يعطي البشرة الحيوية والإشراق، لذا يعتبر هذا الكريم الرائع أقوى معالج لمشاكل البشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم العدس المذهل. مكونات كريم العدس يتكون كريم العدس من مكونات بسيطة كالآتي:- 2 ملعقة كبيرة من العدس.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد الدافئ.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

كبسولة من فيتامين E

طريقة التحضير يتم تحضير كريم العدس بالخطوات الآتية:- نقوم بوضع ملعقتين من العدس الأحمر في ربع كوب من ماء الورد الدافئ ، ونتركه لمدة ليلة كاملة. ثم نخفق العدس المنقوع في ماء الورد بالخلاط الكهربي حتي يتجانس تماماً، ثم نصفي الخليط. ونضيف عليه ملعقة من النشا ثم ملعقة من الحليب البودرة مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات. ثم نضع الخليط على حمام ماء ساخن، ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. ثم نرفع الخليط من على النار، ونضع ملعقة صغيرة من جل الصبار، وملعقة صغيرة من الجليسرين، ونفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E نخلط المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعض ونحصل على قوام كريمي. ثم نضع الكريم الرائع في علبة نظيفة ومعقمة، ويحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع. يستخدم هذا الكريم على البشرة بعد غسلها بالماء الدافئ، ونضع القليل من الكريم على الوجه وندلك بحركات دائرية، ويترك طول الليل ويغسل في الصباح يكرر استخدامه كل يوم لنتائج أفضل.

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