سر خلطة دجاج بروست البيك الأصلية وسر التتبيلة المقرمشة وصوص الثوم

أسهل طريقة لعمل دجاج بروست البيك المقرمش في المنزل بأبسط وأسرع وصفه وطعمها مثل دجاج مطعم البيك بالضبط، يعد دجاج البروستد من الأكلات التي الأمريكية الشهيرة والتي انتقلت موخرا حول أنحاء العالم والوطن العربي، فيعد الدجاج المقرمش من أحب الأكلات لدي الجميع وخاصة الصغار والشباب الذين يحبون الطعام الجاهز، ولكن من أشهر تلك المطاعم التي اخترعت خلطة سرية ومميزه للدجاج هو مطعم البيك الشهير، والذي سوف نتعرف علي سر الخلطة وطريقة عملها في البيت بنفسنا بالخطوات. بروست البيك بروست البيك سنتعرف علي سر طريقة عمل بروستد دجاج البيك المقرمش الشهير بطريقة سهلة ومكونات غير مكلفة. المقادير كيلو ونصف من الدجاج المقطع

اربعه ملاعق كبيرة من الحليب السائل

كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

بيضتين كبيرتين الحجم

ملعقة صغيرة من البابريكا

لتر واحد من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الخردل البودر

اربعه ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة طريقة عمل بروستد البيك المقرمش طريقة عمل بروستد البيك المقرمش تعرفنا علي المقادير والمكونات التي سوف نحتاج إليها لعمل الدجاج وقمنا بإحضارها، الآن سوف نتعرف علي طريقة إعداده في الخطوات التالية: اولا نحضر الدجاج بعد تقطيعه ونقوم بغسله جيدا ثم نضعه في وعاء كبير الحجم مع وضع عصير الليمون والملح، ثم نتركه هكذا لمدة نصف ساعة.

نحضر وعاء أخر متوسط الحجم ونضع فيه كل من الدقيق والبابريكا ثم الملح والخردل البودر وأيضا نضيف الفلفل الأبيض.

نقوم بتقليب تلك المكونات وخلطها مع بعضها البعض جيدا حتي يمتزجون ويصبحون متجانسين مع بعضهم البعض.

نخفق البيضتين في وعاء صغير مع أضافه الحليب اليه ونقوم بضربهم وخطلهم مع بعضهم جيدا ثم نضعه جانبا.

نحضر الدجاج بعد ذلك ونقوم بغمسه في خليط البيض ثم نضعه بعد ذلك في خليط الدقيق حتي يتم تغطيته الدجاج بالكامل.

نضع الزيت في المقلاة علي نار متوسطة الحرارة ثم نضع فيها قطع الدجاج حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم يتم تقديمها. طريقة عمل ثوم البيك طريقة عمل ثوم البيك المكونات سته فصوص من الثوم المفروم

ملعقتين كبيرتين من النشا ومن عصير الليمون

خمسة ملاعق كبيرة من الذرة

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

نصف كوب من الماء الفاتر طريقة الإعداد اولا نقوم بتذويب النشا بالماء ثم نضعه علي النار ونقوم بتقليبه حتي يذوب ويصبح سميكا.

نقوم بوضع خليط النشا في الخلاط الكهربائي مع أضافه عصير الليمون والفلفل الأسود وأيضا الملح والثوم.

نضع الزيت في الخلاط بالتدريج ونقوم بالخلط جيدا حتي تمتزج المكونات ببعضها ثم يتم تقديمه بجانب البروستد. الوسوم

أسهل طريقة لعمل دجاج بروست البيك المقرمش في المنزل بأبسط وأسرع وصفه وطعمها مثل دجاج مطعم البيك بالضبط، يعد دجاج البروستد من الأكلات التي الأمريكية الشهيرة والتي انتقلت موخرا حول أنحاء العالم والوطن العربي، فيعد الدجاج المقرمش من أحب الأكلات لدي الجميع وخاصة الصغار والشباب الذين يحبون الطعام الجاهز، ولكن من أشهر تلك المطاعم التي اخترعت خلطة سرية ومميزه للدجاج هو مطعم البيك الشهير، والذي سوف نتعرف علي سر الخلطة وطريقة عملها في البيت بنفسنا بالخطوات. بروست البيك بروست البيك سنتعرف علي سر طريقة عمل بروستد دجاج البيك المقرمش الشهير بطريقة سهلة ومكونات غير مكلفة. المقادير كيلو ونصف من الدجاج المقطع

اربعه ملاعق كبيرة من الحليب السائل

كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

بيضتين كبيرتين الحجم

ملعقة صغيرة من البابريكا

لتر واحد من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الخردل البودر

اربعه ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة طريقة عمل بروستد البيك المقرمش طريقة عمل بروستد البيك المقرمش تعرفنا علي المقادير والمكونات التي سوف نحتاج إليها لعمل الدجاج وقمنا بإحضارها، الآن سوف نتعرف علي طريقة إعداده في الخطوات التالية: اولا نحضر الدجاج بعد تقطيعه ونقوم بغسله جيدا ثم نضعه في وعاء كبير الحجم مع وضع عصير الليمون والملح، ثم نتركه هكذا لمدة نصف ساعة.

نحضر وعاء أخر متوسط الحجم ونضع فيه كل من الدقيق والبابريكا ثم الملح والخردل البودر وأيضا نضيف الفلفل الأبيض.

نقوم بتقليب تلك المكونات وخلطها مع بعضها البعض جيدا حتي يمتزجون ويصبحون متجانسين مع بعضهم البعض.

نخفق البيضتين في وعاء صغير مع أضافه الحليب اليه ونقوم بضربهم وخطلهم مع بعضهم جيدا ثم نضعه جانبا.

نحضر الدجاج بعد ذلك ونقوم بغمسه في خليط البيض ثم نضعه بعد ذلك في خليط الدقيق حتي يتم تغطيته الدجاج بالكامل.

نضع الزيت في المقلاة علي نار متوسطة الحرارة ثم نضع فيها قطع الدجاج حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم يتم تقديمها. طريقة عمل ثوم البيك طريقة عمل ثوم البيك المكونات سته فصوص من الثوم المفروم

ملعقتين كبيرتين من النشا ومن عصير الليمون

خمسة ملاعق كبيرة من الذرة

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

نصف كوب من الماء الفاتر طريقة الإعداد اولا نقوم بتذويب النشا بالماء ثم نضعه علي النار ونقوم بتقليبه حتي يذوب ويصبح سميكا.

نقوم بوضع خليط النشا في الخلاط الكهربائي مع أضافه عصير الليمون والفلفل الأسود وأيضا الملح والثوم.

نضع الزيت في الخلاط بالتدريج ونقوم بالخلط جيدا حتي تمتزج المكونات ببعضها ثم يتم تقديمه بجانب البروستد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر خلطة دجاج بروست البيك الأصلية وسر التتبيلة المقرمشة وصوص الثوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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