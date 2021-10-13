طريقة عمل الحليب المحلى المكثف في المنزل بمكونين أثنين بكل سهولة

الحليب المحلى المكثف ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحليب المكثف.

مكونات الحليب المحلى المكثف

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب وثلث من السكر الأبيض.

أربع أكواب من الحليب.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحليب المحلى المكثف في المنزل وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام في تزيين الكيكة البرازيلية وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة الأخري يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الوصفات مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: