ماسك البندورة والنشا للوجه لتفتيح سريع للبشرة وإزالة الخلايا الميتة وجعل البشرة مشرقة

يوجد الكثير من أقنعة الوجه التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن ماسك البندورة والنشا للوجه يعمل على تفتيح الوجه والحصول على بشرة ناعمة وصافية وخالية من أي عيوب ويعد من الماسكات الطبيعية التي لها دور كبير جدًا في التخلص من الكثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة، حيث تصبح البشرة في وقت قصير جدًا ذو لون فاتح عما سبق ونضرة ومشرقة كما أن ماسك الطماطم له دور كبير في التخلص من المسامات الواسعة التي توجد بالوجه والتي تزعج الكثير من النساء، من خلال مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل سوف تكون البشرة خالية من المشاكل وبأقل التكاليف.

ماسك البندورة والنشا للوجه

إن قناع الطماطم والنشا للبشرة له أهمية كبيرة خاصة للبشرة الدهنية حيث إنه غير مكلف والنتيجة مضمونة وممتازة من أول استخدام.

ربع حبة من الطماطم مفرومة ناعم.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به الطماطم والنشا والزبادي ونخلط المكونات معًا حتى تمتزج. ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ من أجل فتح مسام البشرة. بعد ذلك نجفف البشرة جيدًا من الماء. بعد ذلك نقوم بوضع قناع البندورة والنشا على الوجه. نترك القناع على البشرة حتى يجف تمامًا. ثم نغسل الموجه وبعد ذلك نمسح الوجه بماء ورد. من أجل الوصول إلى النتائج المرضية كرري الوصفة مرة كل أسبوع.

مكونات قناع الطماطمطريقة تحضير ماسك البندورة والنشافوائد قناع الطماطم والنشا للوجه

يعد هذا القناع من الأقنعة الطبيعية التي تزيد من نضارة البشرة وجمالها وهناك الكثير من الفوائد العظيمة التي تعود على البشرة ومنها: