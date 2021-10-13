صبغة شعر طبيعية في البيت بألوان مختلفة بالخطوات والفوائد والأضرار

صبغة شعر طبيعية في البيت من الأمور المطلوبة والمرغوب فيها لدي الكثير من النساء، وذلك لما فيها من فوائد كثيرة منها تغيير لون الشعر بمكونات طبيعية، والمفيدة كذلك في تقوية فروة الرأس وإمداده بالفيتامينات اللازمة للتغذية، مع إزالة ما يكون من خلايا ميتة بالفروة مما يؤدي إلي منع التقصف وزيادة النعومة المطلوبة للشعر وإضفاء جمالا خاصا للمرأة، وفي حالة ظهور الشيب بشعر المرأة أو الرجل ترغب في تلوينه بلون يتناسب مع البشرة.

فوائد استخدام صبغة شعر طبيعية

من الأهم هو اختيار صبغات طبيعية للشعر والتي لها الكثير من الفوائد مثل:

تغذية فروة الرأس والحصول على الفيتامينات المفيدة

العمل على تطهير الشعر من الجراثيم والبكتيريا الضارة

إخفاء ما قد يكون من شيب في شعر المرأة أو الرجل

إعطاء شكل مميز للوجه مع منح الشعر الترطيب المطلوب

إزاله الخلايا الميتة في فروة الرأس وتكوين خلايا نشطة

أضرار صبغ الشعر

بالإضافة إلي ما يكون من فوائد صبغة الشعر فان هناك العديد من الأضرار

الاستخدام المتكرر للصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية يعمل على إرهاق الشعر وجلد فروة الرأس

مادة الامونيا التي تحتوي عليها الكثير من أنواع الصبغة يمكن أن تؤدي إلي الإصابة بمرض السرطان

المواد الكيميائية التي تتكون منها الصبغة قد تسبب حساسية للعين وللجلد

ألوان صبغة الشعر

يوجد العديد من ألوان الصبغة للشعر والتي يكون منها الأسود وهو اللون الغالب الذي يحتاج إليه الكثير من النساء وأيضا اللون الرمادي بكافة ما يكون له من درجات و اللون الأحمر الفاتح والغامق، كما يمكن دمج عدد من الألوان مع بعض من اجل الحصول على اللون المناسب والذي يتلاءم مع لون البشرة والجلد للسيدة أو الفتاة مثل إدماج اللون البني مع الأسود ويفضل في هذا الشأن كون العبوات المستعملة من إنتاج شركة واحدة لضمان الوصول إلي الدرجة المطلوبة .

استعمال أدوات خاصة مثل فرشاة مخصوصة ومشط رفيع

ارتداء قفازات وقت استعمال العبوات الكيميائية لضمان عدم الإضرار بالأيدي

يجب تقسيم الشعر إلي عدد 4 من الأقسام لضمان وصول المادة إلي الجذور

البدء من الجبهة باستعمال الفرشاة إلي نهاية أطراف الشعر

نصائح في استعمال صبغ الشعر في البيت

ويجب استعمال الفازلين على البشرة والوجه واليدين أيضا قيل البدء في استعمال أي من أنواع الصبغات من اجل الحفاظ على عدم تلوين هذه الأجزاء من الجسم .