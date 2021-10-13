كريم الخميرة والليمون الرهيب لتفتيح البشرة والاماكن الداكنة حتى 7 درجات

كريم الخميرة والليمون، تفتيح البشرة هو من اهم الموضوعات التي تبحث عنها حواء والتي تشغل بالها كثيراً حيث يبحث الكثيرين عن الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ومن اهم هذه الكريمات والتي اثبتت قدرتها وبجدارة في وقت قصير هو ماسك الخميرة والليمون وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.كريم الخميرة والليمون في تفتيح البشرة والاماكن الداكنة:
تستخدم الخميرة في المخبوزات وهو ما سيثير استغراب الكثير منا فما دخل الخميرة في تفتيح البشرة ولكن الكثير منا لا يعرف قدرة الخميرة في تفتيح البشرة وازالة الجلد الميت وتوحيد لون البشرة حيث أنها تحتوى على مكونات غير موجوده في اي منتج أخر، وايضا الليمون فهو يحتوي على فيتامين سي وهو عنصر مهم في أي ماسك لتغذية البشرة واعطائها النضارة.المكونات:
- ملعقة خميرة.
- ملعقة عسل.
- ملعقة زبادي.
- ملعقة جل صبار.
- ملعقة ليمون.
نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به جل الصبار ووضعه في الميكرويف او على نار هادئة حتى يذوب ثم نقوم بإضافة باقي المكونات ونقوم بمزجها جيدا ختى تتجانس معا ونحصل على خليط كريمي.
ونقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة فقط ثم بشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر وسوف تلاحظي النتيجة من اول استخدام.
ويتميز هذا الماسك انه لطيف على البشرة وغير ثقيل كما انه يزيد من نقاء البشرة وتوحيد بلونها والتخلص من التجاعيد حيث تعمل الخميرة على تجديد الجلد.ماسك العسل والليمون:
المكونات:
ملعقة كبيرة من العسل.
عصير ليمونة.طريقة التحضير:
نقوم بمزج عصير الليمون والعسل جيداً معا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بتطبيق هذا المزيج على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بشطف هذا الخليط بالماء الفاتر.ماسك عصير الليمون والعسل والحليب المكونات :
ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
نصف ملعقة كبيرة من العسل.
ملعقة كبيرة من الحليب.طريقة التحضير:
نقوم بخلط المكونات معاً للحصول على خليط متجانس، ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر.
الوسوم
كريم الخميرة والليمون، تفتيح البشرة هو من اهم الموضوعات التي تبحث عنها حواء والتي تشغل بالها كثيراً حيث يبحث الكثيرين عن الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ومن اهم هذه الكريمات والتي اثبتت قدرتها وبجدارة في وقت قصير هو ماسك الخميرة والليمون وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.كريم الخميرة والليمون في تفتيح البشرة والاماكن الداكنة:
تستخدم الخميرة في المخبوزات وهو ما سيثير استغراب الكثير منا فما دخل الخميرة في تفتيح البشرة ولكن الكثير منا لا يعرف قدرة الخميرة في تفتيح البشرة وازالة الجلد الميت وتوحيد لون البشرة حيث أنها تحتوى على مكونات غير موجوده في اي منتج أخر، وايضا الليمون فهو يحتوي على فيتامين سي وهو عنصر مهم في أي ماسك لتغذية البشرة واعطائها النضارة.المكونات:
- ملعقة خميرة.
- ملعقة عسل.
- ملعقة زبادي.
- ملعقة جل صبار.
- ملعقة ليمون.
نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به جل الصبار ووضعه في الميكرويف او على نار هادئة حتى يذوب ثم نقوم بإضافة باقي المكونات ونقوم بمزجها جيدا ختى تتجانس معا ونحصل على خليط كريمي.
ونقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة فقط ثم بشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر وسوف تلاحظي النتيجة من اول استخدام.
ويتميز هذا الماسك انه لطيف على البشرة وغير ثقيل كما انه يزيد من نقاء البشرة وتوحيد بلونها والتخلص من التجاعيد حيث تعمل الخميرة على تجديد الجلد.ماسك العسل والليمون:
المكونات:
ملعقة كبيرة من العسل.
عصير ليمونة.طريقة التحضير:
نقوم بمزج عصير الليمون والعسل جيداً معا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بتطبيق هذا المزيج على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بشطف هذا الخليط بالماء الفاتر.ماسك عصير الليمون والعسل والحليب المكونات :
ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
نصف ملعقة كبيرة من العسل.
ملعقة كبيرة من الحليب.طريقة التحضير:
نقوم بخلط المكونات معاً للحصول على خليط متجانس، ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الخميرة والليمون الرهيب لتفتيح البشرة والاماكن الداكنة حتى 7 درجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.