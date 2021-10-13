طريقة عمل بورتيو اللحمة بالجبنة أكلة جديدة ولذيذة

يبحث كثير من الناس علي تناول وجبات مختلفة ولذيذة، وتفضل أيضاً كثير من النساء السندوتشات بطريقة صحية جديدة لأسرتها، فتبحث النساء عن طريقة عمل أشياء جديدة وأكلات سهلة، وهذا الطبق يعتبر من أشهر الأطباق المكسيكية، حيث انها تتكون من التورتيلا الملفوفة على شكل أسطواني حتى تحتفظ بالمكونات التي توجد بداخلها، حيث أنها تختلف عن التاكو الذي يحضر بتركة مفتوحاً،وعادة أنها تتكون من اللحم والأرز والفاصوليا والصلصة والأفوكادو والجبن،وتختلف هذه الكمية من طبق إلى طبق اخر،حسب كمية السندوتشات المطلوبة،وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل بوريتو اللحمة. طريقة عمل بوريتو اللحمة طريقة عمل بوريتو اللحمة المكونات: حبة واحدة من الأفوكادو. حبة صغيرة من البصل. قرن واحد من الفلفل الحار. ربع كوب من الكزبرة الخضراء. ربع كوب من الجبنة الشيدر المبشورة. 4 أرغفة من خبز التورتيلا. كوب واحد من عصير الطماطم المفرومة. كوب واحد من الذرة. كوب واحد من الفاصوليا الحمراء. نصف ملعقة صغيرة من الكمون. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الملح. ملعقة صغيرة من بهارات الفاهيتا. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير نحضر إناء الخلاط ثم نضع فية الأفوكادو، ثم نضيف إليه الفلفل الحار والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء والكزبرة المفرومة، ونضيف أيضاً زيت الزيتون وعصير الليمون، ونضيف البصل والملح، ثم نخلط كل هذة المكونات مع بعضها حتي تمتزج ويتكون خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة في إناء على النار ونتركها لمدة 15 دقيقة تقريباً، حتي تنضج اللحمة ونضيف إليها الملح والتوابل.

ثم نقوم بفرد التورتيلا علي سطح مستوى، وتوزع خليط اللحمة على العيش، ونضيف أيضاً التوابل والفاصوليا الحمراء والذرة والطماطم والصلصة الجواكامولي.

ثم نقوم بتوزيع الجبنة الشيدر المبشورة على خليط اللحمة، ثم نقوم بلف الخبز حول هذا المكونات.

ثم نقوم بوضع بورتيو اللحمة في طبق التقديم وتكون جاهزة للتقديم ساخنة. القيمة الغذائية لبوريتو اللحمة تحتوي بوريتو اللحمة على كثير من السعرات الحرارية.

وتحتوي أيضاً على نسبة بسيطة من الدهون.

وتحتوي على نسبة من الكوليسترول.

وأيضاً تحتوي على الصوديوم، وتحتوي على نسبة كبيرة من البروتين. طريقة التحضيرالقيمة الغذائية لبوريتو اللحمة الوسوم

يبحث كثير من الناس علي تناول وجبات مختلفة ولذيذة، وتفضل أيضاً كثير من النساء السندوتشات بطريقة صحية جديدة لأسرتها، فتبحث النساء عن طريقة عمل أشياء جديدة وأكلات سهلة، وهذا الطبق يعتبر من أشهر الأطباق المكسيكية، حيث انها تتكون من التورتيلا الملفوفة على شكل أسطواني حتى تحتفظ بالمكونات التي توجد بداخلها، حيث أنها تختلف عن التاكو الذي يحضر بتركة مفتوحاً،وعادة أنها تتكون من اللحم والأرز والفاصوليا والصلصة والأفوكادو والجبن،وتختلف هذه الكمية من طبق إلى طبق اخر،حسب كمية السندوتشات المطلوبة،وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل بوريتو اللحمة. طريقة عمل بوريتو اللحمة طريقة عمل بوريتو اللحمة المكونات: حبة واحدة من الأفوكادو. حبة صغيرة من البصل. قرن واحد من الفلفل الحار. ربع كوب من الكزبرة الخضراء. ربع كوب من الجبنة الشيدر المبشورة. 4 أرغفة من خبز التورتيلا. كوب واحد من عصير الطماطم المفرومة. كوب واحد من الذرة. كوب واحد من الفاصوليا الحمراء. نصف ملعقة صغيرة من الكمون. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الملح. ملعقة صغيرة من بهارات الفاهيتا. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير نحضر إناء الخلاط ثم نضع فية الأفوكادو، ثم نضيف إليه الفلفل الحار والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء والكزبرة المفرومة، ونضيف أيضاً زيت الزيتون وعصير الليمون، ونضيف البصل والملح، ثم نخلط كل هذة المكونات مع بعضها حتي تمتزج ويتكون خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة في إناء على النار ونتركها لمدة 15 دقيقة تقريباً، حتي تنضج اللحمة ونضيف إليها الملح والتوابل.

ثم نقوم بفرد التورتيلا علي سطح مستوى، وتوزع خليط اللحمة على العيش، ونضيف أيضاً التوابل والفاصوليا الحمراء والذرة والطماطم والصلصة الجواكامولي.

ثم نقوم بتوزيع الجبنة الشيدر المبشورة على خليط اللحمة، ثم نقوم بلف الخبز حول هذا المكونات.

ثم نقوم بوضع بورتيو اللحمة في طبق التقديم وتكون جاهزة للتقديم ساخنة. القيمة الغذائية لبوريتو اللحمة تحتوي بوريتو اللحمة على كثير من السعرات الحرارية.

وتحتوي أيضاً على نسبة بسيطة من الدهون.

وتحتوي على نسبة من الكوليسترول.

وأيضاً تحتوي على الصوديوم، وتحتوي على نسبة كبيرة من البروتين. طريقة التحضيرالقيمة الغذائية لبوريتو اللحمة

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