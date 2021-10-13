طريقة عمل كيكة الزبدة اللذيذة بنصف كوب زبدة بطريقة سهلة وسريعة

كيكة الزبدة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الزبدة.

مكونات كيكة الزبدة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها وصفة لذيذة للغاية وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب زبدة.

كوب من السكر البودرة.

بيضتين.

رشة فانيليا.

كوبين إلا ربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب حليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الزبدة بواسطة المضرب الكهربائي وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضيرها وهي كالتالي: