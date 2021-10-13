طريقة عمل كيكة الزبدة اللذيذة بنصف كوب زبدة بطريقة سهلة وسريعة

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كيكة الزبدة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الزبدة.مكونات كيكة الزبدة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها وصفة لذيذة للغاية وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف كوب زبدة.
- كوب من السكر البودرة.
- بيضتين.
- رشة فانيليا.
- كوبين إلا ربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب حليب.
يتم تحضير كيكة الزبدة بواسطة المضرب الكهربائي وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضيرها وهي كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من السكر البودرة ونصف كوب الزبدة بواسطة المضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البيض والفانيليا للخليط ونستمر في الخلط لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك وفي أثناء الضرب بالمضرب الكهربائي نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط علي ثلاث مراحل.
- وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة نصف كوب الحليب حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح قوام الخليط سائل.
- بعد ذلك نقوم بصب الخليط في صينية بمقاس ٢٠ ونضع بداخلها ورق الزبدة من جميع الجوانب.
- ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية من الأسفل لمدة تتراوح ما بين ٤٠ و٤٥ دقيقة.
- وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بتشغيل الفرن من الأعلي في آخر دقيقتين حتي يتحمر الوجه.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيين وحشو الكيكة بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة الداكنة.
- كم يمكن تزيينها من الأعلي بصوص الكراميل.
الوسوم
كيكة الزبدة، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الزبدة.مكونات كيكة الزبدة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها وصفة لذيذة للغاية وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- نصف كوب زبدة.
- كوب من السكر البودرة.
- بيضتين.
- رشة فانيليا.
- كوبين إلا ربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب حليب.
يتم تحضير كيكة الزبدة بواسطة المضرب الكهربائي وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة تحضيرها وهي كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من السكر البودرة ونصف كوب الزبدة بواسطة المضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البيض والفانيليا للخليط ونستمر في الخلط لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك وفي أثناء الضرب بالمضرب الكهربائي نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط علي ثلاث مراحل.
- وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة نصف كوب الحليب حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح قوام الخليط سائل.
- بعد ذلك نقوم بصب الخليط في صينية بمقاس ٢٠ ونضع بداخلها ورق الزبدة من جميع الجوانب.
- ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية من الأسفل لمدة تتراوح ما بين ٤٠ و٤٥ دقيقة.
- وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بتشغيل الفرن من الأعلي في آخر دقيقتين حتي يتحمر الوجه.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيين وحشو الكيكة بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة الداكنة.
- كم يمكن تزيينها من الأعلي بصوص الكراميل.
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