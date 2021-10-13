اسرع مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا بيتزا المدارس هشه وخفيفة جدا

مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا ،المخبوزات من احب الأكلات إلى الأطفال ودائما تبحث الأمهات عن أكلات مختلفة للأطفال تعتبر البيتزا من اكثر الوجبات سريعة التحضير التي يعشقها الجميع بمختلف أنواعها ومع دخول العام الدراسي تحتاج الأمهات إلى أسهل الطرق لعمل ألميني البيتزا لتعطي منها إلى أطفالها عند الذهاب إلى المدرسة كوجبة صحية ومغذيه ولذلك سنقدم لكم عمل ألميني بيتزا بأسهل طريقة وأقل تكلفة في المنزل مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة بمكونات اقتصادية مكونات عمل ميني بيتزا بالجبنة بمكونات اقتصادية ملعقة من بيكنج بودر.

ربع كوب من الحليب المجفف.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ربع كوب زيت.

ملعقة خميرة فورية.

كوب ماء.

مكونات التزيين:

طماطم مقطعة شرائح.

جبنه مبشورة و جبنه موزاريلا.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

زيتون شرائح. مكونات تلميع الوجه ميني بيتزا بالجبنة بيضة.

ملعقة حليب ويُمكن استبداله بماء.

ربع ملعقة خل. تحضير عمل ميني بيتزا بالجبنة نحضر بوله كبيرة أو وعاء ونضع فيها الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والملح والحليب المجفف ونعجنها جيدا ويفضل استخدام العجان.

نضيف الزيت والماء بالتدريج حتى نحصل على قوام العجين.

نحضر وعاء وندهنه بالزيت ونضع فيه العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر ونتركها لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة الحجم ونرصها في الصينية ونفردها في شكل قرص صغير.

ندهن أقراص العجين بالبيض والحليب ونرص شرائح الطماطم والفلفل وشرائح الزيتون ونرش على الوجه الجبن.

نضع الصينية في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج ويتحمر الوجه ثم نقوم بتقديمها. طريقة عمل ميني بيتزا باللحمة نستخدم نفس المكونات السابقة مع إضافة اللحم المفروم.

نحضر ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونقوم بفرم بصلة عليها ونخلطهم جيداً ثم نقوم بتشويح اللحمة على النار حتى تنضج.

بعد رص أقراص العجين في الصينية وندهنها بالبيض والحليب نضع اللحمة وباقي مكونات التزيين ونضعها في الفرن حتى تنضج ثم تقدم. مكونات تلميع الوجهتحضيرطريقة عمل ميني بيتزا باللحمة الوسوم

مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا ،المخبوزات من احب الأكلات إلى الأطفال ودائما تبحث الأمهات عن أكلات مختلفة للأطفال تعتبر البيتزا من اكثر الوجبات سريعة التحضير التي يعشقها الجميع بمختلف أنواعها ومع دخول العام الدراسي تحتاج الأمهات إلى أسهل الطرق لعمل ألميني البيتزا لتعطي منها إلى أطفالها عند الذهاب إلى المدرسة كوجبة صحية ومغذيه ولذلك سنقدم لكم عمل ألميني بيتزا بأسهل طريقة وأقل تكلفة في المنزل مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة بمكونات اقتصادية مكونات عمل ميني بيتزا بالجبنة بمكونات اقتصادية ملعقة من بيكنج بودر.

ربع كوب من الحليب المجفف.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ربع كوب زيت.

ملعقة خميرة فورية.

كوب ماء.

مكونات التزيين:

طماطم مقطعة شرائح.

جبنه مبشورة و جبنه موزاريلا.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

زيتون شرائح. مكونات تلميع الوجه ميني بيتزا بالجبنة بيضة.

ملعقة حليب ويُمكن استبداله بماء.

ربع ملعقة خل. تحضير عمل ميني بيتزا بالجبنة نحضر بوله كبيرة أو وعاء ونضع فيها الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والملح والحليب المجفف ونعجنها جيدا ويفضل استخدام العجان.

نضيف الزيت والماء بالتدريج حتى نحصل على قوام العجين.

نحضر وعاء وندهنه بالزيت ونضع فيه العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر ونتركها لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة الحجم ونرصها في الصينية ونفردها في شكل قرص صغير.

ندهن أقراص العجين بالبيض والحليب ونرص شرائح الطماطم والفلفل وشرائح الزيتون ونرش على الوجه الجبن.

نضع الصينية في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج ويتحمر الوجه ثم نقوم بتقديمها. طريقة عمل ميني بيتزا باللحمة نستخدم نفس المكونات السابقة مع إضافة اللحم المفروم.

نحضر ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونقوم بفرم بصلة عليها ونخلطهم جيداً ثم نقوم بتشويح اللحمة على النار حتى تنضج.

بعد رص أقراص العجين في الصينية وندهنها بالبيض والحليب نضع اللحمة وباقي مكونات التزيين ونضعها في الفرن حتى تنضج ثم تقدم. مكونات تلميع الوجهتحضيرطريقة عمل ميني بيتزا باللحمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرع مينى بيتزا تحضريها فى10 دقايق هتعجبك أولادك جدا بيتزا المدارس هشه وخفيفة جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.