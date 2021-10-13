بسكويت الشوفان صحي وللذيذ ومكوناته بسيطة والطعم جنان

يعتبر بسكويت الشوفان ، من أنواع البسكويت الشهية، ويعتبر من الأطعمة الخفيفة والتي تساعد علي الشعور بالشبع، ويعتبر مغذي ومفيد وصحي للأطفال، لأنه يحتوي علي نسبة من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم، هو من الأطعمة المنتشرة بين من يرغبون في إنقاص وزنهم، لأنه يحتوي علي سعرات حرارة أقل من أنواع البسكويت الأخرى، هو نوع من البسكويت يحتوي علي مذاق رائع وللذيذ جداً، ويمكنك تقديمه إلي أطفالك كوجبة إفطار في الصباح بجانب الحليب أو الشاي الساخن، هو يصنع من كمية كبيرة من حبوب الشوفان، ويكون الشوفان فيه ضعف نسبة الدقيق، والذي يفضل أن يكون من الدقيق الأسمر لزيادة تأثيره علي خسارة الوزن، وهو مفيد جداً لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الألياف التي تخفض الكولسترول في الدم، ويتميز هذا البسكويت بسهولة وسرعة تحضيره، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي والمفيد في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل بسكويت الشوفان

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كالاتي:-

2 كوب من دقيق الشوفان.

نصف كوب زيت جوز الهند.

بيضة.

كيس فانيليا.

5 ملاعق كبار عسل نحل.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

نصف معلقة صغيرة قرفة.

نصف كوب زبيب.

ربع كوب جوز هند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا البسكويت الرائع واللذيذ وهي كما يلي:-

نحضر بولة ونضع به السكر والزيت، ونخلطهم ثم نضيف عليهم البيض والفانيليا، ونمزجهم جيداً. ثم نخلط الدقيق وبكينج بودر، والقرفة ورشة ملح مع بعض، ثم نضعهم بالتدريج علي الخليط السابق. ونخلطهم حتي نكون عجينة قاسيه شوية، ثم نضيف الزبيب وجوز الهند، لا نطيل في العجن حتي لا تجف العجينة. ثم نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة، وترص في صينية مدهونة بالزيت، ونضغط عليها حتي نفردها قليلاً. بعد ذلك ندخلها فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة ثم نخرجها، ونتركها جانباً حتي تبدأ. ثم توضع في طبق التقديم، وتقدم بالهناء والشفاء، أو نحتفظ به في علبة محكمة الغلق.

أسرار نجاح وصفات البسكويت

من هنا سوف نقدم لكم بعض النصائح المهمة وهي كما يلي:-

لا يجب خلط المكونات أكثر من الازم حتي لا يصبح قاسي بعد التسوية.

يجب أن تكون جميع المكونات بنفس درجة حرارة الغرفة.

اختيار نوع الدقيق المخصص للمخبوزات.

تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.

عدم فتح باب الفرن أثناء التسوية.

التأكد دائماً من صلاحية بكينج بودر قبل الاستخدام.

طريقة عمل عجينة الشوفان للحشوات المختلفة

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير هذه العجينة وهي كما يلي:-