المسقعة باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي جداً

المسقعة باللحمة المفرومة، من أهم الأكلات المصرية الشهيرة والمعروفة، التي يقبل على تناولها الجميع لمذاقها الطيب اللذيذ، فهي تمثل وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية جداً، حيث يتم تحضيرها بمكونات مفيدة تمنح الجسم الطاقة والنشاط، ومن أهمها الباذنجان الذي يعد مصدر غني بالألياف والمعادن التي تساعد على تقليل مستوي السكر في الدم وتعالج الأنيميا، وأيضاً تحتوي على اللحم الغني بالبروتين الذي يحتاجه الجسم، كما يحتوي اللحم على عناصر مهمة مثل : الحديد، والزنك، وفيتامين أ، وفيتامين ب12، وهي من الأكلات الشعبية البسيطة والغير مكلفة والتي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، فهي وجبة متكاملة وشهية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي. مكونات المسقعة باللحمة المفرومة سنقدم لكم مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة، وهى كالتالي:- 1 كيلو باذنجان رومي.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الرومي.

2/1 كيلو لحم مفروم.

2 كوب عصير طماطم.

2 بصلة مفرومة.

ملعقة سمن.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت لقلي الباذنجان. طريقة التحضير يتم تحضير المسقعة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نقطع الباذنجان حلقات ثم نقليها في زيت ساخن حتى تاخذ لون ذهبي من الجانبين، ثم نقوم بقلى شرائح الفلفل الأخضر. ثم نضع قليل من الزيت في طاسة على النار، ثم نضيف نصف كمية البصل المفروم مع التقليب. نقوم بإضافة اللحم المفروم مع التقليب لمدة عشر دقائق حتى يتغير لونه ثم رشة ملح وفلفل أسود. ولتحضير الصلصة نضع البصل المتبقي في طاسة بها ملعقتين من السمن مع التقليب، ثم إضافة الثوم المفروم. وبعدها نضيف عصير الطماطم مع قليل من الملح والفلفل الأسود، ونترك الخليط يغلي حتى يثقل القوام وتصبح الصلصة جاهزة. ضعي شرائح الباذنجان المقلي في صينية ثم شرائح الفلفل المقلي، ثم نضيف اللحم المفروم وطبقة ثانية من شرائح الباذنجان والفلفل. ثم نضيف صلصة الطماطم على طبقات الباذنجان واللحم المفروم، ثم ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ لون جميل. ثم يتم تقديمها وهى ساخنة وبألف صحة وعافية. طريقة عمل المسقعة بالخل والثوم المسقعة بالخل والثوم من الأكلات الشعبية الشهيرة جداً، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وطريقة سهلة كالآتي:- نقوم بقلى كمية مناسبة من شرائح الباذنجان والبطاطس، ثم شرائح الفلفل الأخضر أو الحار حسب الذوق.

ثم نضع ملعقتين من الثوم المفروم في طاسة بها قليل من الزيت مع التقليب، ثم نضيف 2 كوب من عصير الطماطم.

نضيف التوابل والملح وربع كوب من الخل، ونترك الخليط يغلي حتى يثقل القوام.

ثم نضع شرائح الباذنجان والفلفل والبطاطس المقلية في صينية ثم نضيف صلصة الطماطم.

ويتم تقديمها وهى ساخنة مع الخبز والسلطة الخضراء. الوسوم

المسقعة باللحمة المفرومة، من أهم الأكلات المصرية الشهيرة والمعروفة، التي يقبل على تناولها الجميع لمذاقها الطيب اللذيذ، فهي تمثل وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية جداً، حيث يتم تحضيرها بمكونات مفيدة تمنح الجسم الطاقة والنشاط، ومن أهمها الباذنجان الذي يعد مصدر غني بالألياف والمعادن التي تساعد على تقليل مستوي السكر في الدم وتعالج الأنيميا، وأيضاً تحتوي على اللحم الغني بالبروتين الذي يحتاجه الجسم، كما يحتوي اللحم على عناصر مهمة مثل : الحديد، والزنك، وفيتامين أ، وفيتامين ب12، وهي من الأكلات الشعبية البسيطة والغير مكلفة والتي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، فهي وجبة متكاملة وشهية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي. مكونات المسقعة باللحمة المفرومة سنقدم لكم مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة، وهى كالتالي:- 1 كيلو باذنجان رومي.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الرومي.

2/1 كيلو لحم مفروم.

2 كوب عصير طماطم.

2 بصلة مفرومة.

ملعقة سمن.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت لقلي الباذنجان. طريقة التحضير يتم تحضير المسقعة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نقطع الباذنجان حلقات ثم نقليها في زيت ساخن حتى تاخذ لون ذهبي من الجانبين، ثم نقوم بقلى شرائح الفلفل الأخضر. ثم نضع قليل من الزيت في طاسة على النار، ثم نضيف نصف كمية البصل المفروم مع التقليب. نقوم بإضافة اللحم المفروم مع التقليب لمدة عشر دقائق حتى يتغير لونه ثم رشة ملح وفلفل أسود. ولتحضير الصلصة نضع البصل المتبقي في طاسة بها ملعقتين من السمن مع التقليب، ثم إضافة الثوم المفروم. وبعدها نضيف عصير الطماطم مع قليل من الملح والفلفل الأسود، ونترك الخليط يغلي حتى يثقل القوام وتصبح الصلصة جاهزة. ضعي شرائح الباذنجان المقلي في صينية ثم شرائح الفلفل المقلي، ثم نضيف اللحم المفروم وطبقة ثانية من شرائح الباذنجان والفلفل. ثم نضيف صلصة الطماطم على طبقات الباذنجان واللحم المفروم، ثم ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ لون جميل. ثم يتم تقديمها وهى ساخنة وبألف صحة وعافية. طريقة عمل المسقعة بالخل والثوم المسقعة بالخل والثوم من الأكلات الشعبية الشهيرة جداً، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وطريقة سهلة كالآتي:- نقوم بقلى كمية مناسبة من شرائح الباذنجان والبطاطس، ثم شرائح الفلفل الأخضر أو الحار حسب الذوق.

ثم نضع ملعقتين من الثوم المفروم في طاسة بها قليل من الزيت مع التقليب، ثم نضيف 2 كوب من عصير الطماطم.

نضيف التوابل والملح وربع كوب من الخل، ونترك الخليط يغلي حتى يثقل القوام.

ثم نضع شرائح الباذنجان والفلفل والبطاطس المقلية في صينية ثم نضيف صلصة الطماطم.

ويتم تقديمها وهى ساخنة مع الخبز والسلطة الخضراء.

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