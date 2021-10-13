وصفة لإزالة الشعر نهائيا من أول مرة بالفازلين

الفازلين بالرغم من شيوع اسمه واستخدامه إلا أن هناك العديد من الفتيات لا تعلم مزايا استخدامه لإزالة الشعر بسهولة، لذا إن كنتي تودين معرفة طريقة إزالة الشعر بالفازلين تابعي ما سوف يأتي، لنتعرف سوياً على كيفية استخدام الفازلين فى التخلص من الشعر الزائد بسهولة، ولمعرفة أهم الفوائد الكامنة فيه، فهو أحد المنتجات الطبيعية وله فوائده عديدة للبشرة والشعر، ولكننا سنخص بالذكر كيفية استخدامه لإزالة الشعر. طريقة إزالة الشعر بالفازلين طريقة إزالة الشعر بالفازلين المكونات: استعمال طحين الحمص بمقدار ملعقة ذات حجم كبير.

عدد ملعقة واحدة من الكركم.

استعمال الحليب السائل بمقدار ثلاثة ملاعق طعام كبيرة.

مقدار نصف ملعقة من الفازلين بحجم كبير. طريقة التحضير واستعمال الفازلين لإزالة الشعر يتم إحضار صحن و يوضع فيه مكونات طحين الحمص بمقدار ملعقة ذات حجم كبير و ملعقة واحدة من الكركم و الحليب السائل بمقدار ثلاثة ملاعق طعام كبيرة مع إضافة نصف ملعقة من الفازلين بحجم كبير.

و من ثم يتم دمج المكونات مع بعضها جيدا حتى تتوصل إلى قوام متماسك.

وعند الوصول إلى قوام الفازلين المتجانس يكون قد جهز. طريقة التحضير واستعمال الفازلين لإزالة الشعر طريقة استعمال الفازلين: يتم وضع الفازلين في المكان المراد إزالة الشعر منه و ذلك باتجاه نموه.

و من ثم يتم تركه حتى يصبح جاف تماما.

و بعد أن يجف يتم إزالته بعكس اتجاه نمو الشعر.

يعد الانتهاء تقوم بغسل الأماكن التي تم إزالة الشعر منها بالماء العادي فقط و دون استخدام الشامبو أو أي مواد كيميائية.

و من ثم تقوم بتجفيف تلك الأماكن جيدا برفق من خلال التربيت. و في نهاية المقال تكون بذلك قد تعرفت على كيفية نزع الشعر بالفازلين في المنزل ولكن تجنب استعماله في المناطق الحساسة في الجسم، وكذلك تستطيع أن تكرر هذه الطريقة في أي وقت و أي يوم بدل من أن تذهب إلى الصالون حتى تزيل الشعر و كذلك موفرة للوقت والمال و هي أكثر ضمان، ويمكن استخدام ماسك مكون من بياض البيض وملعقة كبيرة من النشا وفردهم على البشرة حتى يجف ثم يتم إزالة وفرك الماسك للتخلص من أي شعر زائد بالبشرة. الوسوم

الفازلين بالرغم من شيوع اسمه واستخدامه إلا أن هناك العديد من الفتيات لا تعلم مزايا استخدامه لإزالة الشعر بسهولة، لذا إن كنتي تودين معرفة طريقة إزالة الشعر بالفازلين تابعي ما سوف يأتي، لنتعرف سوياً على كيفية استخدام الفازلين فى التخلص من الشعر الزائد بسهولة، ولمعرفة أهم الفوائد الكامنة فيه، فهو أحد المنتجات الطبيعية وله فوائده عديدة للبشرة والشعر، ولكننا سنخص بالذكر كيفية استخدامه لإزالة الشعر. طريقة إزالة الشعر بالفازلين طريقة إزالة الشعر بالفازلين المكونات: استعمال طحين الحمص بمقدار ملعقة ذات حجم كبير.

عدد ملعقة واحدة من الكركم.

استعمال الحليب السائل بمقدار ثلاثة ملاعق طعام كبيرة.

مقدار نصف ملعقة من الفازلين بحجم كبير. طريقة التحضير واستعمال الفازلين لإزالة الشعر يتم إحضار صحن و يوضع فيه مكونات طحين الحمص بمقدار ملعقة ذات حجم كبير و ملعقة واحدة من الكركم و الحليب السائل بمقدار ثلاثة ملاعق طعام كبيرة مع إضافة نصف ملعقة من الفازلين بحجم كبير.

و من ثم يتم دمج المكونات مع بعضها جيدا حتى تتوصل إلى قوام متماسك.

وعند الوصول إلى قوام الفازلين المتجانس يكون قد جهز. طريقة التحضير واستعمال الفازلين لإزالة الشعر طريقة استعمال الفازلين: يتم وضع الفازلين في المكان المراد إزالة الشعر منه و ذلك باتجاه نموه.

و من ثم يتم تركه حتى يصبح جاف تماما.

و بعد أن يجف يتم إزالته بعكس اتجاه نمو الشعر.

يعد الانتهاء تقوم بغسل الأماكن التي تم إزالة الشعر منها بالماء العادي فقط و دون استخدام الشامبو أو أي مواد كيميائية.

و من ثم تقوم بتجفيف تلك الأماكن جيدا برفق من خلال التربيت. و في نهاية المقال تكون بذلك قد تعرفت على كيفية نزع الشعر بالفازلين في المنزل ولكن تجنب استعماله في المناطق الحساسة في الجسم، وكذلك تستطيع أن تكرر هذه الطريقة في أي وقت و أي يوم بدل من أن تذهب إلى الصالون حتى تزيل الشعر و كذلك موفرة للوقت والمال و هي أكثر ضمان، ويمكن استخدام ماسك مكون من بياض البيض وملعقة كبيرة من النشا وفردهم على البشرة حتى يجف ثم يتم إزالة وفرك الماسك للتخلص من أي شعر زائد بالبشرة.

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