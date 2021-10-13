طريقة عمل البان كيك الهش بقوام طري وطعم لذيذ في البيت بكل سهولة

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البان كيك الهش ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البان كيك الهش.مكونات البان كيك الهش
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضتين.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أربع ملاعق من السكر البودرة.
- ملعقتين كبار من الزيت.
- كوب من الحليب.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البان كيك الهش وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط البيض مع الفانيليا والسكر ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يمتزجو جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب جيدا، ثم نقوم بإضافة الحليب ونقلب جيدا أيضا.
- ثم نقوم بعد ذلك بخلط كلا من الدقيق والبيكينج بودر والملح مع بعضهم البعض، ثم نضيفهم إلى الخليط ونقلب جيدا ببطئ.
- ونستمر في التقليب حتى تتمتزج وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.
- ثم نقوم بتغطية خليط البان كيك ونتركه جانبا حتي يرتاح لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة وساعة.
- وبعدما تنتهي المدة نقوم بوضع طاسة على نار بدرجة حرارة متوسطة ونقوم بدهنها بالزيت.
- ثم نقوم بصب مقدار مناسب من خليط البان كيك وبعدما نجد شكل الفقاعات على البان كيك من الأعلي نقوم بقلبه علي الجهة الأخري.
- ونكمل بنفس الطريقة على جميع الكمية المتبقية.
- ثم نقوم بصب العسل الأبيض علي البان كيك وهو ساخن من الأعلي ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكننا تزينه بصوص الكراميل أو الشوكولاتة.
الوسوم
البان كيك الهش ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البان كيك الهش.مكونات البان كيك الهش
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضتين.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أربع ملاعق من السكر البودرة.
- ملعقتين كبار من الزيت.
- كوب من الحليب.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البان كيك الهش وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط البيض مع الفانيليا والسكر ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يمتزجو جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب جيدا، ثم نقوم بإضافة الحليب ونقلب جيدا أيضا.
- ثم نقوم بعد ذلك بخلط كلا من الدقيق والبيكينج بودر والملح مع بعضهم البعض، ثم نضيفهم إلى الخليط ونقلب جيدا ببطئ.
- ونستمر في التقليب حتى تتمتزج وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.
- ثم نقوم بتغطية خليط البان كيك ونتركه جانبا حتي يرتاح لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة وساعة.
- وبعدما تنتهي المدة نقوم بوضع طاسة على نار بدرجة حرارة متوسطة ونقوم بدهنها بالزيت.
- ثم نقوم بصب مقدار مناسب من خليط البان كيك وبعدما نجد شكل الفقاعات على البان كيك من الأعلي نقوم بقلبه علي الجهة الأخري.
- ونكمل بنفس الطريقة على جميع الكمية المتبقية.
- ثم نقوم بصب العسل الأبيض علي البان كيك وهو ساخن من الأعلي ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكننا تزينه بصوص الكراميل أو الشوكولاتة.
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