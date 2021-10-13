طريقة عمل البان كيك الهش بقوام طري وطعم لذيذ في البيت بكل سهولة

البان كيك الهش ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البان كيك الهش.

مكونات البان كيك الهش

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضتين.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أربع ملاعق من السكر البودرة.

ملعقتين كبار من الزيت.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البان كيك الهش وطريقة تحضيره كالتالي: