كيكة الفواكه اللذيذة من ألذ أنواع الكيك الذي يمكن تحضيره

تعتبر كيكة الفواكه ، من أجمل أنواع الكيك اللذيذ الذي يُحضر بالمنزل، يمتاز هذا الكيك بقوام جميل وطبقة من الخارج جميلة، وهذه الكيكة هي عبارة عن نفس مكونات الكيك الذي يتم تحضيره بالزبدة ولكن نضيف لها عصير الفواكه بدلاً من الحليب ونضيف إليها أيضاً مزيج من الفواكه المجففة، التي تعطي لها شكل جميل ومذاق مختلف ويعرف هذا الكيك أيضاً باسم إنجلش كيك، ومن ألذ أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة، كما يمكننا تحضيره بكل سهولة في المناسبات مثل أعياد الميلاد والحفلات فهو يتميز بشكل لذيذ بسبب قطع الفواكه التي يحتوي عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الفواكه اللذيذة بأبسط الطرق وأسهل الخطوات.

مكونات عمل كيكة الفواكه اللذيذة

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة جداً ومفيدة جداً تعطي لها مذاق مختلفة وجميل وهي كما يلي:ـ

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من السكر.

3 بيضات .

كوب إلا ربع من الزبدة.

3 ملاعق من عصير البرتقال.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

بشر برتقال.

كوب فقط من الفواكه المجففه + ملعقتين من الدقيق.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الفواكه بخطوات بسيطة وسهلة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع الزبدة في العجان الكهربائي ثم نخلطها حتي يتغير لونها ثم نضيف إليها السكر مع استمرار الخفق حتي يتكون خليط كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الآخرى حتي تختلط جيداً مع الخليطن ومع استمرار الخفق بعد كل إضافة، ثم نضيف ملعقة من الفانيليا ونخفق المكونات. نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة تدريجياً، حتي يختفي الدقيق تماماً ثم نتوقف عن استخدام العجان الكهربائي. ثم نضيف إلي كوب الفواكه المجففة ملعقتين من الدقيق ونخلطهم جيداً ثم نضيفها إلي خليط الكيك ثم نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال ونخلط المكونات باستخدام الملعقة من أسفل إلي أعلى حتي تتداخل جميع المكونات تماماً. نصب الخليط في قالب كيك متوسط الحجم مدهون بمادة دهنية، يمكن استخدام قوالب الكيك الكبيرة أو القوالب الصغيرة التي تستخدم لعمل الكب كيك.

طريقة التسوية

تتم طريقة التسوية باتباع الآتي:ـ