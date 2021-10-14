خلطة كريم بانثينول والقهوة لتبييض المناطق الحساسة والبشرة بشكل فوري

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يعد خلطة كريم بانثينول والقهوة من الخلطات الرهيبة في تبييض البشرة والمناطق الحساسة، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتبييض البشرة وكريم بانثينول له فوائد كثيرة على البشرة فهو يعمل على ترطيب البشرة والتئام الجروح ومضاد الالتهابات، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة التحضير هذه الخلطة في المنزل، ايضاً الكثير ينصح باستخدام مواد طبيعية، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني هيا بنا نتعرف على خلطة كريم بانثينول والقهوة للتبييض الفوري.فوائد كريم بانثينول للبشرة
هناك عدة فوائد لكريم بانثينول على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يعمل على اختراق الجلد ويحسن منع الرطوبة في الجلد.
- يمنع فقدان الماء من البشرة مما يحافظ على رطوبة البشرة بشكل كبير.
- يعمل على التئام الجروح ويستخدم كعلاج لإصابات الجلد ويعمل كمرطب للبشرة.
- مضاد للالتهابات والحكة ويمنع إحمرار الجلد ويعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.
تتكون خلطة كريم بانثينول والقهوة للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٥ ملاعق من دقيق الأرز.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقتان من كريم بانثينول.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان من القهوة.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كريم بانثينول والقهوة للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط عصير الليمون مع ماء الورد ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القهوة والنشا ونستمر بالتقليب مع إضافة دقيق الأرز ونقلبهم جيداً.
سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق خلطة كريم بانثينول والقهوة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نغسل البشرة جيداً بالماء بغسول للبشرة للتخلص من الشوائب والأتربة.
- ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى تمتصه البشرة بشكل جيد.
- بعد ذلك نغسل البشرة بالماء البارد ويستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة رائعة ومبهرة.
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يعد خلطة كريم بانثينول والقهوة من الخلطات الرهيبة في تبييض البشرة والمناطق الحساسة، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتبييض البشرة وكريم بانثينول له فوائد كثيرة على البشرة فهو يعمل على ترطيب البشرة والتئام الجروح ومضاد الالتهابات، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة التحضير هذه الخلطة في المنزل، ايضاً الكثير ينصح باستخدام مواد طبيعية، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني هيا بنا نتعرف على خلطة كريم بانثينول والقهوة للتبييض الفوري.فوائد كريم بانثينول للبشرة
هناك عدة فوائد لكريم بانثينول على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يعمل على اختراق الجلد ويحسن منع الرطوبة في الجلد.
- يمنع فقدان الماء من البشرة مما يحافظ على رطوبة البشرة بشكل كبير.
- يعمل على التئام الجروح ويستخدم كعلاج لإصابات الجلد ويعمل كمرطب للبشرة.
- مضاد للالتهابات والحكة ويمنع إحمرار الجلد ويعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.
تتكون خلطة كريم بانثينول والقهوة للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٥ ملاعق من دقيق الأرز.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقتان من كريم بانثينول.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان من القهوة.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كريم بانثينول والقهوة للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط عصير الليمون مع ماء الورد ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القهوة والنشا ونستمر بالتقليب مع إضافة دقيق الأرز ونقلبهم جيداً.
سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق خلطة كريم بانثينول والقهوة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نغسل البشرة جيداً بالماء بغسول للبشرة للتخلص من الشوائب والأتربة.
- ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى تمتصه البشرة بشكل جيد.
- بعد ذلك نغسل البشرة بالماء البارد ويستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة رائعة ومبهرة.
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