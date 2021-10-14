وصفة البقدونس والبصل للشعر الوصفة السحرية لتطويل وتكثيف الشعر

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وصفة البقدونس والبصل للشعر تعتبر هذه الوصفة عبارة عن مزيج من المكونات الطبيعية التي تمد الشعر بجميع العناصر التي تغذيه وتعالجه من جميع المشاكل التي تصيب الشعر من التقصف والقشرة التي تصيب فروة الرأس، ومن مميزاتها أيضاً أنها تقوي الشعر وتزيد من كثافته، وأيضاً تساعد على تطويل الشعر بطريقة سريعة وفي وقت قصير جداً، حيث يعد الشعر الطويل هو حلم جميع الفتيات والسيدات فالكل يفضل الشعر الطويل والكثيف ويعد أيضاً الشعر الناعم فالشعر هو تاج المرأة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل وصفة البقدونس والبصل للشعر لزيادة كثافته وطوله بطريقة سريعة جداً.مكونات عمل وصفة البقدونس والبصل للشعر
تتكون وصفة البقدونس من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ
- حزمة من البقدونس الأخضر الطازج.
- 6 إلي 10 فصوص من الثوم.
- 10 حبات من البصل متوسط الحجم.
- 2 كوب من زيت اللوز.
- ربع ملعقة صغيرة من فيتامين E.
- عبوة زجاجية فارغة.
يتم تحضير وصفة البقدونس والبصل للشعر من خلال خطوات بسيطة وهي كما يلي:ـ
- نقوم بتقشير حبات البصل وغسلها جيداً ثم نقطعها إلي أجزاء صغيرة ونضعها داخل الخلاط الكهربائي.
- ثم نضيف إليه البقدونس الأخضر ويقطع إلي أجزاء صغيرة، ثم نقطع حبات الثوم أيضاً إلي أجزاء صغيرة ونضيفها إلي الخلاط.
- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي، ونضيف معها نصف كمية زيت اللوز حوالي كوب.
- نخلط المكونات حتي يصبح الخليط ناعم جداً، ثم نصب الخليط في إناء ونضع معه كمية زيت اللوز المتبقية، ونقلب المكونات ونضعه على نار عالية حتي يبدأ الغليان.
- عندما يبدأ الغليان نخفض درجة الحرارة، يترك الخليط على نار هادئة جداً، حتي يتحول إلي اللون البني الغامق مع مراعاة التقليب المستمر.
- نرفعه من النار ويترك لكي يبرد ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش شفاف، حتي نتحصل على الخليط السائل الذي هو عبارة عن خليط يشبه الزيت.
- ثم نضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين E، ونقلب المكونات ونضع الخليط داخل عبوة زجاجية ونحفظه في مكان جاف ومظلم.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الوصفة بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- يتم تدفئة الخليط أولاً قبل الاستخدام وذلك بوضعه في طبق كبير به ماء ساخن ونتركه به حتي يصبح دافئ.
- ثم نضع الخليط على فروة الرأس وندلكه بأطراف الأصابع حتي نوزعه على جميع فروة الرأس، ثم نمشط الشعر ونغطيه بكيس بلاستيك.
- نتركه لمدة ساعة على الشعر ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء يكرر استخدامه مرتين في الأسبوع.
الوسوم
وصفة البقدونس والبصل للشعر تعتبر هذه الوصفة عبارة عن مزيج من المكونات الطبيعية التي تمد الشعر بجميع العناصر التي تغذيه وتعالجه من جميع المشاكل التي تصيب الشعر من التقصف والقشرة التي تصيب فروة الرأس، ومن مميزاتها أيضاً أنها تقوي الشعر وتزيد من كثافته، وأيضاً تساعد على تطويل الشعر بطريقة سريعة وفي وقت قصير جداً، حيث يعد الشعر الطويل هو حلم جميع الفتيات والسيدات فالكل يفضل الشعر الطويل والكثيف ويعد أيضاً الشعر الناعم فالشعر هو تاج المرأة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل وصفة البقدونس والبصل للشعر لزيادة كثافته وطوله بطريقة سريعة جداً.مكونات عمل وصفة البقدونس والبصل للشعر
تتكون وصفة البقدونس من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ
- حزمة من البقدونس الأخضر الطازج.
- 6 إلي 10 فصوص من الثوم.
- 10 حبات من البصل متوسط الحجم.
- 2 كوب من زيت اللوز.
- ربع ملعقة صغيرة من فيتامين E.
- عبوة زجاجية فارغة.
يتم تحضير وصفة البقدونس والبصل للشعر من خلال خطوات بسيطة وهي كما يلي:ـ
- نقوم بتقشير حبات البصل وغسلها جيداً ثم نقطعها إلي أجزاء صغيرة ونضعها داخل الخلاط الكهربائي.
- ثم نضيف إليه البقدونس الأخضر ويقطع إلي أجزاء صغيرة، ثم نقطع حبات الثوم أيضاً إلي أجزاء صغيرة ونضيفها إلي الخلاط.
- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي، ونضيف معها نصف كمية زيت اللوز حوالي كوب.
- نخلط المكونات حتي يصبح الخليط ناعم جداً، ثم نصب الخليط في إناء ونضع معه كمية زيت اللوز المتبقية، ونقلب المكونات ونضعه على نار عالية حتي يبدأ الغليان.
- عندما يبدأ الغليان نخفض درجة الحرارة، يترك الخليط على نار هادئة جداً، حتي يتحول إلي اللون البني الغامق مع مراعاة التقليب المستمر.
- نرفعه من النار ويترك لكي يبرد ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش شفاف، حتي نتحصل على الخليط السائل الذي هو عبارة عن خليط يشبه الزيت.
- ثم نضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين E، ونقلب المكونات ونضع الخليط داخل عبوة زجاجية ونحفظه في مكان جاف ومظلم.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الوصفة بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- يتم تدفئة الخليط أولاً قبل الاستخدام وذلك بوضعه في طبق كبير به ماء ساخن ونتركه به حتي يصبح دافئ.
- ثم نضع الخليط على فروة الرأس وندلكه بأطراف الأصابع حتي نوزعه على جميع فروة الرأس، ثم نمشط الشعر ونغطيه بكيس بلاستيك.
- نتركه لمدة ساعة على الشعر ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء يكرر استخدامه مرتين في الأسبوع.
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