طريقة عمل القرص بالجبنة البيضاء بطريقة بسيطة وبصورة مغذية لأطفال المدارس

تعد القرص بالجبنة البيضاء من المعجنات الصحية للأطفال وخاصتا في هذه الأيام الدراسية ، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير أقراص الجبنة في المنزل، دون الحاجة إلى شراءها من الخارج، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها وهنا سوف نقدم معجنات مختلفة بالجبن من خلال موقعنا ثقفني لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل قرص الجبنة في المنزل.

مقادير عمل القرص بالجبنة البيضاء

تحتوي القرص بالجبنة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

كيس من الخميرة الجافة.

٢ حبات من البيض.

باكو من الفانيليا.

ربع كيلو من الجبن.

حبة البركة للوجه.

ماء دافئ للعجن.

بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة كيك شيف.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل القرص بالجبن هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الجبنة مع الزيت ونخفق عليها البيض ونخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة الخميرة والفانيليا والكيك شيف مع الخلط المستمر. ثم نقوم بإضافة الدقيق والماء الدافئ بشكل تدريجي ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة لينة لا تلتصق باليد ثم نغطيها ونتركها تخمر. نقوم بدهن الصينية بالزيت ونشكل العجين إلى كرات صغيرة ثم نرصها في الصينية مع فردها بكفة اليد ونتركها لتتخمر لمدة لا تقل عن ربع ساعة. تدهن الأقراص بالبيض ونرش عليها السمسم أو حبة البركة حسب الرغبة. ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها ونتركها لتهدأ بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

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