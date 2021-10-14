طريقة صبغه شعر بني بجميع درجاته بالبيت دون تكلفة عالية

صبغه شعر بني إذا لم يكن لديك الوقت لزيارة مصفف الشعر أو إذا كنت ترغبين في تجربة كل شيء بنفسك بالمنزل، فيمكنك أيضًا صبغ شعرك في المنزل. يمكنك العثور على الألوان في كل صيدلية وإذا اتبعت التعليمات، فلن يحدث أي خطأ. من خلال نصائحنا ستحققي بالتأكيد نتيجة جيدة وسوف تستغنين عن صبغ شعرك في الصالونات.

صبغه شعر بني

يجب أن تختاري لون مناسب لشعرك، حيث يعتمد اللون الذي تحصلين عليه في النهاية أيضًا على لون شعرك الطبيعي. يشار على عبوات صبغ الشعر إلى لون التي يجب أن يستخدمها هذا اللون. إذا كان لون شعرك لا يتطابق مع هذا على الإطلاق.

إذا كنتي تردين لونين، فمن الأفضل اختيار الظل الأقرب إلى لونك.

يمكنك التعرف أيضا على طريقة صبغ الحواجب بالمنزل.

لذلك، من الأفضل أن تصبغ مرة أخرى بدلاً من تفتيح لون داكن جدًا.

طريقة التحضير

أولاً، يجب أن تفكري فيما إذا كنت تريد تلوين شعرك على الفور أو تفضلين صبغه أولاً للعثور على الظل الخاص بك. تختفي الصبغة بعد عدة غسلات.

يجب إزالة الأطراف المكسورة، لأن اللون يبدو مختلفًا على الشعر الهش عن الشعر الصحي. يشكرك شعرك أيضًا على العلاج المكثف قبل الصباغة.

أهم الوسائل المساعدة: وعاء لخلط الصبغة ودبابيس الشعر ومشط لفصل الأجزاء الفردية.

ومنشفة قديمة أو تي شيرت، وساعة للتحقق من وقت التعرض.

فقط عندما يكون لديك كل شيء معًا، يجب تطبيق الصبغة بشكل مباشر وسريع.

طريقة استعمال الصبغة

اتبعي التعليمات الموجودة على العبوة. إذا كانت لديك مخاوف بشأن ما إذا كان لديك حساسية من اللون، فمن الأفضل اختباره في اليوم السابق باستخدام القليل من صبغة الشعر على ثنية ذراعك. إذا كنت تعاني من الحكة أو الاحمرار، فإن المنتج ليس مناسبًا لك.