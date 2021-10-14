بيتزا عش البلبل السورى الشهيرة

تعد بيتزا عش البلبل من الوصفات المتنوعة لعمل البيتزا، وسميت كذلك لأنها تتكون من عجينة عش البلبل المشهورة فى المطبخ السورى، و التى يمكن أن تقدم بنوعين حلو وحادق من نفس العجينة مع تغيير بعض المكونات، فهى تتميز بأنها خفيفة وذات قوام هش ولها منظر شهى ويمكن تجهيزها فى وقت قصير، وتعتبر مصدر غنى جداً بالكربوهيدرات والسكريات الهامة كمصدر للطاقة وبناء الجسم، وكذلك الإقبال على اكلها كبير من الصغار والكبار نظراً لما تتمتع به من الطعم الجميل، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة وتتمثل فى الدقيق والخميرة اللبن والزيت وغيرها، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا عش البلبل بالتفصيل. مكونات بيتزا عش البلبل مكونات بيتزا عش البلبل تتكون بيتزا عش البلبل من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهى كالتالي : ٢ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من اللبن السائل أو أكثر حسب العجينة.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

١/٢ كوب من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الزيت. الحشو ملعقة كبيرة من حبة البركة.

جبنة مودزريلا.

٣ ملعقة كبيرة من لبنة. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة عمل بيتزا عش البلبل سهلة جداً وتحضر فى وقت قصير وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه رشة الملح واللبن البودرة والسكر. نضيف عليهم الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليهم ملعقة الزيت والزبادى. نخلط المكونات مع بعضها باليد ثم نضيف اللبن الدافئ بالتدريج مع العجن. نستمر بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نغطى العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. فى هذا الوقت نجهز الحشوة بخلط اللبنة مع حبة البركة جيداً. بعد أن تختمر العجينة نفردها فى صينية مدهونة ونفرد عليه الحشوة وعليها الجبنة المودزريلا ويعطيها بشكل كامل. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقطعها على شكل مثلثات وتوضع فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

تعد بيتزا عش البلبل من الوصفات المتنوعة لعمل البيتزا، وسميت كذلك لأنها تتكون من عجينة عش البلبل المشهورة فى المطبخ السورى، و التى يمكن أن تقدم بنوعين حلو وحادق من نفس العجينة مع تغيير بعض المكونات، فهى تتميز بأنها خفيفة وذات قوام هش ولها منظر شهى ويمكن تجهيزها فى وقت قصير، وتعتبر مصدر غنى جداً بالكربوهيدرات والسكريات الهامة كمصدر للطاقة وبناء الجسم، وكذلك الإقبال على اكلها كبير من الصغار والكبار نظراً لما تتمتع به من الطعم الجميل، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة وتتمثل فى الدقيق والخميرة اللبن والزيت وغيرها، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا عش البلبل بالتفصيل. مكونات بيتزا عش البلبل مكونات بيتزا عش البلبل تتكون بيتزا عش البلبل من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهى كالتالي : ٢ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من اللبن السائل أو أكثر حسب العجينة.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

١/٢ كوب من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الزيت. الحشو ملعقة كبيرة من حبة البركة.

جبنة مودزريلا.

٣ ملعقة كبيرة من لبنة. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة عمل بيتزا عش البلبل سهلة جداً وتحضر فى وقت قصير وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه رشة الملح واللبن البودرة والسكر. نضيف عليهم الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليهم ملعقة الزيت والزبادى. نخلط المكونات مع بعضها باليد ثم نضيف اللبن الدافئ بالتدريج مع العجن. نستمر بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نغطى العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. فى هذا الوقت نجهز الحشوة بخلط اللبنة مع حبة البركة جيداً. بعد أن تختمر العجينة نفردها فى صينية مدهونة ونفرد عليه الحشوة وعليها الجبنة المودزريلا ويعطيها بشكل كامل. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى تنضج تماماً. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقطعها على شكل مثلثات وتوضع فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية.

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