طريقة عمل الكبسة العراقية أطيب كبسة أرز بالدجاج سهلة جربيها بالخطوات

طريقة عمل الكبسة العراقية ، هي اطيب كبسة دجاج يمكنك تذوقها عموما، وبالإضافة إلى ذلك فهي واحدة من طرق طهي الكبسة الخليجية والعربية، الأسهل على الإطلاق خاصة وأنها تتواجد بطريقتين مختلفتين هما؛ طريقة عمل الكبسة العراقية باللحم، وكذلك كبسة دجاج عراقية شيف شاهين. بسر طعم ومذاق ألذ كبسة أرز بالدجاج، مع نصائح طريقة طبخ رز الكبسة. ونعلم أن طريقة كبسة اللحمة الأصلية، لها أكثر من طريقة حسب الدولة التي تنتمي إليها، فتختلف في المقادير عن غيرها، فنجد على سبيل المثال، طريقة عمل الكبسة الاردنية، وطريقة عمل الكبسة السعودية، وطريقة عمل الكبسة العراقية، وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، ولكن لا تخشِ الكثير من الفروق بينهم، فالأرز البسمتي هو الأساس مع الزعفران، ولكن يتم تغيير المكون الأساسي بين كبسة لحم أو كبسة دجاج أو كبسة روبيان أو جمبري.طبخ كبسة دجاج رهيبه
للمجبوس أو المكبوس العديد من الطرق للطهي، والاستمتاع به في كل مرة مثل المطاعم الكبرى، المعروفة في العديد من الدول العربية، فمن طرق تحضير المكبوس؛ طريقة عمل مجبوس اللحم، وكذلك طريقة عمل كبسة الجمبري، ويتم طبخ الكبسة العراقية بالدجاج في الأغلب، ويمكنك اتباع اكثر من طريقة في هذا الشأن، مثل كبسة دجاج بالخضار منال العالم، أوكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وأخيرًا طريقة عمل الكبسة باللبن، فاتبعي ما يناسبك وقدمي لأسرتك ألذ مجبوس عراقي.كبسة أرز بالدجاج
- دجاجتان كبيرتان ومقطعتان إلى 4 أجزاء لكل واحدة منها.
- 5 أكواب أرز بسمتي يغسل وينقع لنصف ساعة.
- 5 حبات بصل مقطعة جوانح.
- ملعقة كبيرة بهارات مشكّلة.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة كركم.
- ¼ كوب ماء.
- ملعقتان كبيرتان زيت.
- 6 حبات هيل (حبهان).
- 4 مكعبات مرق دجاج.
- ستة حبات قرنفل.
- 6 حبات فلفل أسود غير مطحونة.
- ابدئي بغسيل الدجاج وتقطعيه أولا.
- ثم أحضري وعاء عميق، وضعي به ماء واغليه، ثم اسلقي به الدجج.
- وأثناء السلق أضيفي القرنفل ومرق الدجاج والهيل مع الملح.
- ثم ارفعي الدجاج عن النار عقب أن ينضج جيدا.
- وأضيفي الأرز إلى المرق الذي تبقى من الدجاج عقب رفعه، واحرصي أن يغمر المرق نسبة الأرز.
- وعقب أن يغلي المرق والأرز، دعيه على نار هادئة حتى ينضج تماما.
- وفي وعاء مختلف، ضعي ملعقتي زيت وشوحي البصل حتى يذبل.
- وقومي بإضافة البهارات والكركم مع البصل، واستمري في مزجهما معا.
- وبعدها ضعي الدجاج مع التتبيلة السابقة، واتركيه على النار قليلا لنصف الساعة حتى ينضج.
- وعقب الانتهاء ونضج الدجاج، ارفعيه عن النار، وضعيه على وجه الأرز.
- وغطي الوعاء كله بورق ألومنيوم، واتركيه لعشر دقائق على نار هادئة جدا، وارفعيه ويقدم ساخنا.
الوسوم
طريقة عمل الكبسة العراقية ، هي اطيب كبسة دجاج يمكنك تذوقها عموما، وبالإضافة إلى ذلك فهي واحدة من طرق طهي الكبسة الخليجية والعربية، الأسهل على الإطلاق خاصة وأنها تتواجد بطريقتين مختلفتين هما؛ طريقة عمل الكبسة العراقية باللحم، وكذلك كبسة دجاج عراقية شيف شاهين. بسر طعم ومذاق ألذ كبسة أرز بالدجاج، مع نصائح طريقة طبخ رز الكبسة. ونعلم أن طريقة كبسة اللحمة الأصلية، لها أكثر من طريقة حسب الدولة التي تنتمي إليها، فتختلف في المقادير عن غيرها، فنجد على سبيل المثال، طريقة عمل الكبسة الاردنية، وطريقة عمل الكبسة السعودية، وطريقة عمل الكبسة العراقية، وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، ولكن لا تخشِ الكثير من الفروق بينهم، فالأرز البسمتي هو الأساس مع الزعفران، ولكن يتم تغيير المكون الأساسي بين كبسة لحم أو كبسة دجاج أو كبسة روبيان أو جمبري.طبخ كبسة دجاج رهيبه
للمجبوس أو المكبوس العديد من الطرق للطهي، والاستمتاع به في كل مرة مثل المطاعم الكبرى، المعروفة في العديد من الدول العربية، فمن طرق تحضير المكبوس؛ طريقة عمل مجبوس اللحم، وكذلك طريقة عمل كبسة الجمبري، ويتم طبخ الكبسة العراقية بالدجاج في الأغلب، ويمكنك اتباع اكثر من طريقة في هذا الشأن، مثل كبسة دجاج بالخضار منال العالم، أوكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وأخيرًا طريقة عمل الكبسة باللبن، فاتبعي ما يناسبك وقدمي لأسرتك ألذ مجبوس عراقي.كبسة أرز بالدجاج
- دجاجتان كبيرتان ومقطعتان إلى 4 أجزاء لكل واحدة منها.
- 5 أكواب أرز بسمتي يغسل وينقع لنصف ساعة.
- 5 حبات بصل مقطعة جوانح.
- ملعقة كبيرة بهارات مشكّلة.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة كركم.
- ¼ كوب ماء.
- ملعقتان كبيرتان زيت.
- 6 حبات هيل (حبهان).
- 4 مكعبات مرق دجاج.
- ستة حبات قرنفل.
- 6 حبات فلفل أسود غير مطحونة.
- ابدئي بغسيل الدجاج وتقطعيه أولا.
- ثم أحضري وعاء عميق، وضعي به ماء واغليه، ثم اسلقي به الدجج.
- وأثناء السلق أضيفي القرنفل ومرق الدجاج والهيل مع الملح.
- ثم ارفعي الدجاج عن النار عقب أن ينضج جيدا.
- وأضيفي الأرز إلى المرق الذي تبقى من الدجاج عقب رفعه، واحرصي أن يغمر المرق نسبة الأرز.
- وعقب أن يغلي المرق والأرز، دعيه على نار هادئة حتى ينضج تماما.
- وفي وعاء مختلف، ضعي ملعقتي زيت وشوحي البصل حتى يذبل.
- وقومي بإضافة البهارات والكركم مع البصل، واستمري في مزجهما معا.
- وبعدها ضعي الدجاج مع التتبيلة السابقة، واتركيه على النار قليلا لنصف الساعة حتى ينضج.
- وعقب الانتهاء ونضج الدجاج، ارفعيه عن النار، وضعيه على وجه الأرز.
- وغطي الوعاء كله بورق ألومنيوم، واتركيه لعشر دقائق على نار هادئة جدا، وارفعيه ويقدم ساخنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبسة العراقية أطيب كبسة أرز بالدجاج سهلة جربيها بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.