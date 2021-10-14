طريقة عمل الكبسة العراقية أطيب كبسة أرز بالدجاج سهلة جربيها بالخطوات

طريقة عمل الكبسة العراقية ، هي اطيب كبسة دجاج يمكنك تذوقها عموما، وبالإضافة إلى ذلك فهي واحدة من طرق طهي الكبسة الخليجية والعربية، الأسهل على الإطلاق خاصة وأنها تتواجد بطريقتين مختلفتين هما؛ طريقة عمل الكبسة العراقية باللحم، وكذلك كبسة دجاج عراقية شيف شاهين. بسر طعم ومذاق ألذ كبسة أرز بالدجاج، مع نصائح طريقة طبخ رز الكبسة. ونعلم أن طريقة كبسة اللحمة الأصلية، لها أكثر من طريقة حسب الدولة التي تنتمي إليها، فتختلف في المقادير عن غيرها، فنجد على سبيل المثال، طريقة عمل الكبسة الاردنية، وطريقة عمل الكبسة السعودية، وطريقة عمل الكبسة العراقية، وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، ولكن لا تخشِ الكثير من الفروق بينهم، فالأرز البسمتي هو الأساس مع الزعفران، ولكن يتم تغيير المكون الأساسي بين كبسة لحم أو كبسة دجاج أو كبسة روبيان أو جمبري.

للمجبوس أو المكبوس العديد من الطرق للطهي، والاستمتاع به في كل مرة مثل المطاعم الكبرى، المعروفة في العديد من الدول العربية، فمن طرق تحضير المكبوس؛ طريقة عمل مجبوس اللحم، وكذلك طريقة عمل كبسة الجمبري، ويتم طبخ الكبسة العراقية بالدجاج في الأغلب، ويمكنك اتباع اكثر من طريقة في هذا الشأن، مثل كبسة دجاج بالخضار منال العالم، أوكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وأخيرًا طريقة عمل الكبسة باللبن، فاتبعي ما يناسبك وقدمي لأسرتك ألذ مجبوس عراقي.

دجاجتان كبيرتان ومقطعتان إلى 4 أجزاء لكل واحدة منها.

5 أكواب أرز بسمتي يغسل وينقع لنصف ساعة.

5 حبات بصل مقطعة جوانح.

ملعقة كبيرة بهارات مشكّلة.

¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة صغيرة كركم.

¼ كوب ماء.

ملعقتان كبيرتان زيت.

6 حبات هيل (حبهان).

4 مكعبات مرق دجاج.

ستة حبات قرنفل.

‎6 حبات فلفل أسود غير مطحونة.