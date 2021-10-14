جهزي عجينة السمبوسة المقرمشة في البيت بطريقة سهلة وبمكونات من مطبخك

السمبوسة تعد من أجمل وأشهى أطباق المقبلات، التي تشتهر في جميع مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق مقرمش لا يوجد مثله، ورائحة جذابة، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية المقرمشة. طريقة عمل عجينة السمبوسة السهلة طريقة عمل عجينة السمبوسة السهلة المكونات ثلاث كؤوس كبيرة من الطحين.

كأس إلا ربع كبير من الماء الفاتر.

بيضة متوسطة الحجم.

6 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

رشة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير عجينة السمبوسة قومي بنخل مقدار الطحين، ثم اخلطيه مع الملح، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، ثم اخلطيهم جيدا. ضيفي البيض، والفلفل الأسود إلى خليط الطحين، ثم اخلطيهم لمدة دقيقتين، ثم اسكبي فوقهم باقي المكونات تدريجيا، ثم اخلطيهم حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء به رشة من الزيت، ثم اتركيه جانبا لمدة ثلث ساعة. قسمي العجينة إلى العديد من الكرات، ثم ضعيها في صينية، ثم ادهنيها بقليل من زيت الذرة، ثم اتركيها جانبا لمدة ثلث ساعة ترتاح. افردي كرات العجين بواسطة النشابة، حتى تصبح عجينة السمبوسة السهلة جاهزة للحشو. طريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة طريقة تحضير عجينة السمبوسةطريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة المكونات نصف كيلو من الطحين.

4 ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

ملعقتان من النشا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

20 جرام من الخميرة المجففة.

ملعقتان من السكر.

رشة من الملح.

كأس كبير من الماء الفاتر.

50 جرام من زيت الزيتون. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهشة امزجي الملح مع مقدار الطحين، والحليب، والنشا، والبيكنج باودر في وعاء مناسب للخلط. اخلطي الخميرة مع مقدار الماء، والسكر، ثم اتركيهم جانبا، حتى تتفاعل الخميرة. ثم ضيفي خليط الخميرة إلى خليط النشا، ثم اخلطيهم لمدة 5 دقائق. اسكبي زيت الزيتون فوق الخليط السابق تدريجيا، ثم اعجني حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق جانبا، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق، لكي ترتاح. قسمي العجينة إلى 8 أجزاء، ثم قومي بفردها على هيئة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسة المنزلية المقرمشة جاهزة للحشو. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهشة الوسوم

السمبوسة تعد من أجمل وأشهى أطباق المقبلات، التي تشتهر في جميع مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق مقرمش لا يوجد مثله، ورائحة جذابة، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية المقرمشة. طريقة عمل عجينة السمبوسة السهلة طريقة عمل عجينة السمبوسة السهلة المكونات ثلاث كؤوس كبيرة من الطحين.

كأس إلا ربع كبير من الماء الفاتر.

بيضة متوسطة الحجم.

6 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

رشة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير عجينة السمبوسة قومي بنخل مقدار الطحين، ثم اخلطيه مع الملح، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، ثم اخلطيهم جيدا. ضيفي البيض، والفلفل الأسود إلى خليط الطحين، ثم اخلطيهم لمدة دقيقتين، ثم اسكبي فوقهم باقي المكونات تدريجيا، ثم اخلطيهم حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء به رشة من الزيت، ثم اتركيه جانبا لمدة ثلث ساعة. قسمي العجينة إلى العديد من الكرات، ثم ضعيها في صينية، ثم ادهنيها بقليل من زيت الذرة، ثم اتركيها جانبا لمدة ثلث ساعة ترتاح. افردي كرات العجين بواسطة النشابة، حتى تصبح عجينة السمبوسة السهلة جاهزة للحشو. طريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة طريقة تحضير عجينة السمبوسةطريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة المكونات نصف كيلو من الطحين.

4 ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

ملعقتان من النشا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

20 جرام من الخميرة المجففة.

ملعقتان من السكر.

رشة من الملح.

كأس كبير من الماء الفاتر.

50 جرام من زيت الزيتون. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهشة امزجي الملح مع مقدار الطحين، والحليب، والنشا، والبيكنج باودر في وعاء مناسب للخلط. اخلطي الخميرة مع مقدار الماء، والسكر، ثم اتركيهم جانبا، حتى تتفاعل الخميرة. ثم ضيفي خليط الخميرة إلى خليط النشا، ثم اخلطيهم لمدة 5 دقائق. اسكبي زيت الزيتون فوق الخليط السابق تدريجيا، ثم اعجني حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق جانبا، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق، لكي ترتاح. قسمي العجينة إلى 8 أجزاء، ثم قومي بفردها على هيئة مستطيلات، حتى تصبح عجينة السمبوسة المنزلية المقرمشة جاهزة للحشو. طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهشة

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