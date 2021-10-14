بدون كيراتين.. بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لخيوط حرير في دقائق اقوي كيراتين طبيعي للشعر

بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لخيوط حرير، تتساءل الكثير من السيدات عن الطرق البسيطة والمستوحاة من مقادير ومكونات طبيعية تساعد في تنعيم الشعر وقد توصلنا لبعض الخلطات المتميزة والتي تعمل على تعزيز كثافة الشعر إلى جانب زيادة نموه، مع إكساب خصلاته النعومة واللمعان التام، وفيما يأتي الطرق التي من الممكن أن تستخدم لتنعيم الشعر كبديل عن الطرق غير الطبيعية أو الكيميائية من وصفات كريمات الكيراتين المختلفة والتي تعمل على حرق الشعر وإزالة قدرته على مقاومة العوامل الجوية ومناعته التي تساعد في مقاومته للأمراض والضعف والتساقط، وعن أهم وصفات الفرد الطبيعية نتحدث من خلال الفقرات الآتية.

بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لخيوط حرير

الخميرة إحدى أهم المواد المغذية والتي تساعد في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات، وتلك الفيتامينات لها القدرة على منح لشعر وفروة الرأس الكثير من الفوائد، وبالتالي فهي من العناصر والمواد الطبيعية الهامة التي يمكن إدخالها في خلطات للعناية بالشعر، ووصفتها تحتاج للآتي من المكونات:

ملعقة خميرة.

ملعقة عسل.

ملعقتان نشا.

ملعقة ليمون.

زيتون.

زيت سمسم.

طريقة تحضير كيراتين الخميرة لفرد الشعر:

من الممكن أن نقوم بفرد الشعر باستعمال الخميرة من خلال إحضار وعاء يكون عميق في البداية نضع الخميرة مع العسل لاختبار نشاطها مع النشاء، وفي الحالة التي نتأكد فيها من أن الخميرة نشطة نبدأ في استكمال تحضير الخليط بالتقليب لحين حصولنا على سيروم ممتاز للشعر، ويمكن تطبيقه بشكل يومي أو بحد أدنى مرتين بالأسبوع لنعومة وفرد أفضل للشعر.

طريقة فرد الشعر بالبيض

تعتبر أفضل وصفات الفرد الطبيعي المغذي للشعر وفروة الرأس، ومكونات الوصفة تكون كما يلي:

بيضة كاملة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة جل صبار.

ملعقة دقيق.

زيت لافندر.

زيت جرجير.

كيفية تحضير كيراتين البيض:

كيراتين البيض من الممكن أن نحضره بالاستعانة ببولة نضع فيها البيضة مع جل الصبار المذاب، وبعد تقليبهما معا نضع بقية المقادير المذكورة وتلك المكونات من الممكن أن تضاف على الفور ليكتمل الخليط وبعدها يمكن تطبيقه بكل سهولة، حيث أن الخلطة تطبق بشكل بسيط مرة في الأسبوع