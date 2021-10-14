طريقة عمل الكلاوى بوصفات مختلفة ومتنوعة وبطعم شهى لذيذ

طريقة عمل الكلاوى وتعتبر الكلاوى من الأطباق الشهيرة الشهية المتعارف عليها في كثير من مطابخ دول العالم حيث تواجدها لا يقتصر على المطبخ المصري العربي فقط بل توجد في الصين والمغرب وإنجلترا وإيطاليا فهي سهلة التحضير وبسيطة في طريقة طهيها وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بشكل دقيق حيث يتم تقديمها بطرق وأنواع مختلفة مما يجعلها طبق مميز ولذيذ كما يمكن التعرف على طريقة عمل الفشة بالمنزل وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة تنظيف الكلاوى وطريقة عمل الكلاوي المشوية وتحضير الكلاوي المشوية وعمل الكلاوي بالطريقة المصرية.

طريقة تنظيف الكلاوى

لكى يتم تنظيف الكلاوى وهى اهم شي لتحضيرها لطهي يجب إزاله الجزء الأبيض الموجود بها ومن أجل التخلص من الرائحة غير المرغوب فيها ولكى تصبح نظيفة جاهزة لطهي هناك طريقتان :

الطريقة الأولي : يتم نقع قطع الكلاوي في ليمون وخل لمدة 10 دقائق ثم يتم غسلها جيدًا وتركها لتجف.

الطريقة الثانية : القيام بنقع الكلاوي في الحليب لمدة ليلة كاملة لتتخلص من الزفارة وتصبح قوامها كريمي لذيذ للغاية بعد الطبخ وهذه الطريقة هي التي تعطى نتيجة افضل.

طريقة عمل الكلاوي المشوية

المكونات

1/2 كيلو كلاوي.

بصلة مفرومة من أجل الحصول على عصيرها.

1 ملعقة ملح.

1 ملعقة فلفل أسود.

رشه شطه اختياري.

عصير ليمونه.

قطعي الكلاوي بالشكل الذي تفضلينه. يتم نقع الكلاوى في اللبن الحليب لمدة ليلة كاملة ثم اغسليها بالماء لتجف. القيام بتتبيل الكلاوي بالملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وعصير البصل وتترك في التتبيلة لمدة ربع ساعة على الأقل. القيام بشوي قطع الكلاوي على الجريل أو ضعيها في صينية وادخليها إلى الفرن حتى تنضج. ثم عندما تخرج من الفرن يمكنك أن تضعي قطعة من الفويل داخل الصينية مع قليل من الزيت ثم اشعلي قطعة فحم وضعيها داخل الزيت ثم غطي الصينية حتى تتشرب الكلاوي براحة الشواء اللذيذة.

طريقة تحضير الكلاوي المشويةعمل الكلاوي بالطريقة المصرية

المكونات

نصف كيلو كلاوي بقري أو خروف.

2 حبة فلفل أخضر مقطع.

1 بصلة كبيرة مقطعة.

2 ملعقة زيت.

ملح.

فلفل أسود.

2 فص ثوم مفروم.

رشه جوزة الطيب.

رشه حبهان مطحون.

القيام بتقطيع الكلاوي إلى شرائح. يتم نقعها بالخل والليمون أو نقعها في الحليب لمدة ليلة واغسليها جيدًا وتخلصي من الماء الزائد. القيام بإحضار مقلاة عميقة وضعي الزيت بها واتركيه يسخن. ثم يتم أضافه البصل وتقليبه حتى يصبح لونه شفاف ثم إضافة الثوم وتقليبه ثم الفلفل الأخضر المقطع. يتم إضافة شرائح الكلاوي المقطعة وتقليب المكونات مع التخلص من الماء الزائد. القيام بتتبيلها بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والحبهان وقلبي جيدًا. غطي المقلاة واتركي الكلاوي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة لتنضج الكلاوي جيدا. ثم قدميها مع أرز أو مكرونة أو عيش وسلطة وبالهنا والشفا.

تحضير الكلاوي بالطريقة المصرية