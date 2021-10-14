اصنعي بنفسك كريم النشا والليمون وتخلصي من الاسمرار والتجاعيد في دقائق

كريم النشا والليمون ، من الكريمات التي تمتلك خصائص رائعة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة، كما يعطي الإحساس بالانتعاش ويزيد من لمعان ونضارة الوجه، ويوفر له ملمس جمالي رائع وجميل مع الشعور بالنعومة، ويعمل على مكافحة الشيخوخة ويغلق مسام الوجه الواسعة التي تسبب تراكم الدهون، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة الجافة أو الدهنية، ويساعد على تخفيف الالتهابات الجلدية والتصبغات التي تسببها أشعة الشمس، مما يجعل البشرة تبدو متألقة وأكثر جمالاً، والمداومة على وضع الكريم يومياً يجعلك تشعرين بالإشراق والنعومة الكاملة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح الوجه في دقائق، بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والليمون السحري مكونات كريم النشا والليمون السحري يحتوي هذا الكريم الرائع على بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النضارة والنعومة في أسرع وقت وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء متوسطة الحجم ونقوم بتنظيفها جيداً حتى نتخلص من الشوائب. نقوم بوضع جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نضيف ماء الورد برفق حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً. نقوم بإضافة زيت جوز الهند بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط كريمي رائع. نضع الكريم في علبة، ثم نغلقها ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك. نقوم بدهن الوجه كل يوم قبل النوم لمدة شهر على الأقل حتى نجعل البشرة بيضاء وأكثر نعومة. فوائد كريم النشا والليمون للبشرة يمتلك الكريم عدة فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد في التخلص من جميع المشاكل التي تواجه البشرة الدهنية والجافة..

يقضي على البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل مسام الوجه.

يساعد على التخلص من الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه.

يعيد إصلاح خلايا البشرة التالفة، كما يجعلها نضرة ومتفتحة لفترة طويلة.

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعة الضارة. الوسوم

كريم النشا والليمون ، من الكريمات التي تمتلك خصائص رائعة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة، كما يعطي الإحساس بالانتعاش ويزيد من لمعان ونضارة الوجه، ويوفر له ملمس جمالي رائع وجميل مع الشعور بالنعومة، ويعمل على مكافحة الشيخوخة ويغلق مسام الوجه الواسعة التي تسبب تراكم الدهون، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة الجافة أو الدهنية، ويساعد على تخفيف الالتهابات الجلدية والتصبغات التي تسببها أشعة الشمس، مما يجعل البشرة تبدو متألقة وأكثر جمالاً، والمداومة على وضع الكريم يومياً يجعلك تشعرين بالإشراق والنعومة الكاملة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح الوجه في دقائق، بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والليمون السحري مكونات كريم النشا والليمون السحري يحتوي هذا الكريم الرائع على بعض المكونات البسيطة التي تمنح البشرة النضارة والنعومة في أسرع وقت وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء متوسطة الحجم ونقوم بتنظيفها جيداً حتى نتخلص من الشوائب. نقوم بوضع جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نضيف ماء الورد برفق حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً. نقوم بإضافة زيت جوز الهند بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط كريمي رائع. نضع الكريم في علبة، ثم نغلقها ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك. نقوم بدهن الوجه كل يوم قبل النوم لمدة شهر على الأقل حتى نجعل البشرة بيضاء وأكثر نعومة. فوائد كريم النشا والليمون للبشرة يمتلك الكريم عدة فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد في التخلص من جميع المشاكل التي تواجه البشرة الدهنية والجافة..

يقضي على البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل مسام الوجه.

يساعد على التخلص من الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه.

يعيد إصلاح خلايا البشرة التالفة، كما يجعلها نضرة ومتفتحة لفترة طويلة.

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعة الضارة.

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