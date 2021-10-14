طريقة عمل فطائر الباذنجان المقرمشة اللذيذة بطعم روعة مثل المطاعم

فطائر الباذنجان المقرمشة ، من الفطائر اللذيذة التي تحتوي على الخضروات التي تعطي لها طعم شهي ومميز يجذب الناس إليها، وهي على شكل أقراص محشيها نقوم بتجهيزها ووضعها في الفرن لتأخذ اللون الذهبي الجميل، وتقدم ساخنة بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة، وهى وجبة متكاملة تحمل العديد من القيم الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الباذنجان المحشية بكل سهولة وبدون تكلفة. مكونات فطائر الباذنجان المقرمشة مكونات فطائر الباذنجان المقرمشة سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر سريعة بكل سهولة وهى كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. كوب من الحليب الدافئ. ربع كوب من زيت. الحشو باذنجان مقلي.

بقدونس مفروم.

جبنة رومي مبشورة.

زيتون مفطع قطعة صغيرة.

طماطم مفرومة.

ملعقة من الفلفل الأخضر المفروم.

رشة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الباذنجان المقرمشة بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بخلط الدقيق، والخميرة والحليب البودرة، والسكر والملح مع بعض، ثم نضيف الحليب والزيت ونعجن جميع المكونات مع بعضها.

نترك العجينة تختمر لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات متوسط الحجم ونتركها حتى ترتاح.

ثم نقوم بخلط جميع مكونات الحشو مع بعضها ونضيف أليها البهارات والتوابل ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بفرد كرات العجين على شكل مربعات، ونضع في منتصف العجينة ملعقتين من الحشو ونغلقها جيداً من الأطراف حتى لا يخرج الحشو.

نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها الفطائر ، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل فطائر الباذنجان بالمنزل يوجد عدة نصائح عليكي إتباعها حتى نحصل على فطائر هشة بكل سهولة وهى كما يلي:- يفضل أن يكون الباذنجان مقلي قبل وضعه في العجين. يجب خلط جميع مكونات الحشو مع بعضها حتى تختلط جيداً. تسخين الفرن قبل وضع الفطائر داخلها حتى ترتفع. ترك العجين يختمر مدة كافية قبل التقطيع. عند تقطيع العجين إلي كرات يفضل تركها ترتاح لمدة قليلة قبل الحشو. فوائد الباذنجان للجسم فوائد الباذنجان للجسم يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد الصحية الهامة التي تحافظ على سلامة الجسم وتحميها من الأمراض، فهو من الخضروات التي تساعد على خفض نسبة الكرسترول بالدم، ويعمل على إنقاص الوزن الزائد، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويلعب دور فعال في طرد البكتيريا والفطريات من الجسم، وهو من الأطعمة ذات القيمة العاليةالتي تساعد على إعطاء الشعور بالشبع لفترة طويلة. الوسوم

فطائر الباذنجان المقرمشة ، من الفطائر اللذيذة التي تحتوي على الخضروات التي تعطي لها طعم شهي ومميز يجذب الناس إليها، وهي على شكل أقراص محشيها نقوم بتجهيزها ووضعها في الفرن لتأخذ اللون الذهبي الجميل، وتقدم ساخنة بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة، وهى وجبة متكاملة تحمل العديد من القيم الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الباذنجان المحشية بكل سهولة وبدون تكلفة. مكونات فطائر الباذنجان المقرمشة مكونات فطائر الباذنجان المقرمشة سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر سريعة بكل سهولة وهى كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. ملعقة صغيرة من الملح. كوب من الحليب الدافئ. ربع كوب من زيت. الحشو باذنجان مقلي.

بقدونس مفروم.

جبنة رومي مبشورة.

زيتون مفطع قطعة صغيرة.

طماطم مفرومة.

ملعقة من الفلفل الأخضر المفروم.

رشة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الباذنجان المقرمشة بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بخلط الدقيق، والخميرة والحليب البودرة، والسكر والملح مع بعض، ثم نضيف الحليب والزيت ونعجن جميع المكونات مع بعضها.

نترك العجينة تختمر لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات متوسط الحجم ونتركها حتى ترتاح.

ثم نقوم بخلط جميع مكونات الحشو مع بعضها ونضيف أليها البهارات والتوابل ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بفرد كرات العجين على شكل مربعات، ونضع في منتصف العجينة ملعقتين من الحشو ونغلقها جيداً من الأطراف حتى لا يخرج الحشو.

نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها الفطائر ، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل فطائر الباذنجان بالمنزل يوجد عدة نصائح عليكي إتباعها حتى نحصل على فطائر هشة بكل سهولة وهى كما يلي:- يفضل أن يكون الباذنجان مقلي قبل وضعه في العجين. يجب خلط جميع مكونات الحشو مع بعضها حتى تختلط جيداً. تسخين الفرن قبل وضع الفطائر داخلها حتى ترتفع. ترك العجين يختمر مدة كافية قبل التقطيع. عند تقطيع العجين إلي كرات يفضل تركها ترتاح لمدة قليلة قبل الحشو. فوائد الباذنجان للجسم فوائد الباذنجان للجسم يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد الصحية الهامة التي تحافظ على سلامة الجسم وتحميها من الأمراض، فهو من الخضروات التي تساعد على خفض نسبة الكرسترول بالدم، ويعمل على إنقاص الوزن الزائد، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويلعب دور فعال في طرد البكتيريا والفطريات من الجسم، وهو من الأطعمة ذات القيمة العاليةالتي تساعد على إعطاء الشعور بالشبع لفترة طويلة.

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